Уволенный трансплантолог Каабак прокомментировал свое возвращение на работу

Москва, 26 ноября. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей трансплантолог Михаил Каабак вернется на работу вместе со своей коллегой Надеждой Бабенко.

В беседе с корреспондентом «Ридуса» Каабак рассказал, что сейчас нет информации о том, с какого именно числа он вернется на работу. По его словам, в среду состоится встреча с директором учреждения, который уже будет принимать решение о ставке.

Трансплантолог обратил внимание на то, что продолжит применять протокол лечения, из-за которого ранее был уволен.

«Мы обсудили эти детали. Именно этот протокол нами будет использован», — подчеркнул он.

Михаил Каабак признался, что после встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой позвонил руководителю инициативной группы родителей пациентов.

«Я попросил ее отложить ликование до начала практической работы», — сказал трансплантолог.

Напомним, врача-трансплантолога Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. По его словам, причина увольнения заключается в использовании препарата алемтузумаба и спорах по поводу методов лечения.