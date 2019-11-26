Гоген Солнцев ответил на слухи о тяжелой болезни его престарелой жены

Москва, 26 ноября. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев прокомментировал слухи о тяжелой болезни своей супруги Екатерины Терешкевич. В telegram-каналах появилась информация, что якобы у жены Солнцева обнаружили болезнь Анастасии Заворотнюк.

Шоумен ответил на слухи о тяжелой болезни его жены-пенсионерки. Он признался, что в настоящий момент находится во Вьетнаме и не знает подробностей. Артист пообещал выяснить, откуда взялась эта информация, когда вернется в Москву.

«Я честно говоря, еще не совсем в материале, что и откуда просочилось. Звонить уже стали, а отследить цепочку и найти конец веревочки, откуда это все, я пока еще не могу. Тем более, я вдалеке от России, во Вьетнаме. Я сам многого не знаю и пока не могу ничего комментировать. Вот как прилечу в Москву, разберусь что и как», — заявил Солнцев в комментарии Nation News.

При этом в сообщении telegram-каналов говорилось, что якобы сам артист чуть было не «бьется в истерике». Однако и эта информация не подтвердилась ― Солнцев был спокоен и рассудителен.

Ранее Солнцев рассказал, что его супруга сбежала из госпиталя, где лечится от алкоголизма, в одних тапочках. Шоумен добавил, что он посещает супругу в клинике каждый день. Солнцев старается проводить с пожилой женой каждую минуту, хотя плотный график выступлений иногда мешает его планам.