Сергей Михеев рассказал о польском интересе к украинским территориям. ФАН-ТВ

Сегодня состоялась пресс-конференция с политологом Сергеем Михеевым, на которой обсуждались текущие проблемы российско-украинских отношений.

В ходе мероприятия Михеев дал свой комментарий по таким вопросам, как перспективы Зеленского в качестве президента Украины, взаимоотношения наших двух государств и, в частности, влияние на них строительства «Северного Потока — 2», а также встречи «нормандской четверки» и возможен ли выход Украины из минских договоренностей.

Также эксперт рассказал о заинтересованности Польши в западных территориях Украины. Напомним, не так давно в Польше был запущен поезд, на вагонах которого была нанесена карта Европы, согласно которой Львов, Луцк и Ровно являются польскими городами. Это событие вызвало резкую реакцию украинской общественности.