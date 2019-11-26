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ФАН-ТВ

Сергей Михеев рассказал о польском интересе к украинским территориям. ФАН-ТВ

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Сегодня состоялась пресс-конференция с политологом Сергеем Михеевым, на которой обсуждались текущие проблемы российско-украинских отношений.

В ходе мероприятия Михеев дал свой комментарий по таким вопросам, как перспективы Зеленского в качестве президента Украины, взаимоотношения наших двух государств и, в частности, влияние на них строительства «Северного Потока — 2», а также встречи «нормандской четверки» и возможен ли выход Украины из минских договоренностей.

Также эксперт рассказал о заинтересованности Польши в западных территориях Украины. Напомним, не так давно в Польше был запущен поезд, на вагонах которого была нанесена карта Европы, согласно которой Львов, Луцк и Ровно являются польскими городами. Это событие вызвало резкую реакцию украинской общественности.

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