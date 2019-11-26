Детская смертность в США ставит печальные рекорды

Несмотря на огромные (преимущественно частные) финансовые затраты на здравоохранение, Соединенные Штаты серьезно обгоняют развитые страны по уровню детской и особенно младенческой смертности. Согласно подсчетам, за 2017 год в США, не достигнув своего первого дня рождения, умерло 22 тысячи детей. Это значительно больше, чем в таких странах, как Греция, Словакия и Венгрия. В таких условиях можно наблюдать, что детская смертность в США находится на пороге кризиса.

Высокий уровень детской и подростковой смертности

Выше всего показатели смертности среди детей афроамериканцев и коренных американцев. Черные младенцы погибают в два раза чаще, чем белые. Среди главных причин тут — это недоношенность. Действительно, большинство детей рождаются слишком рано или слишком маленькими. Даже если посмотреть на стенограмму слушаний Конгресса 1984 года, то на ней как раз обсуждалась «неспособность закрыть черно-белый разрыв» в рождаемости. Но прошло 30 лет, и этот разрыв все еще существует, несмотря на то, что люди стали лучше заботиться о своем здоровье и поддерживать жизнь недоношенных.

Причины подобной диспропорции заключаются в институциональном расизме, с которым повсеместно сталкиваются беременные черные женщины и молодые мамы. Стоит отметить, что чернокожие семьи на самом деле всегда были ограничены доступом к таким вещам, как здравоохранение.

Так, немаловажной причиной младенческой смертности в США среди чернокожих является низкий вес при рождении ребенка. По некоторой информации, такая патология младенцев вызывается высоким уровнем хронического стресса у чернокожих женщин.

Хронический стресс вырабатывает гормоны, которые со временем наносят вред организму. Это повреждение, называемое аллостатической нагрузкой, можно узнать, оценив следующие показатели: уровень холестерина, кровяное давление, уровень кортизола. Высокий уровень аллостатической нагрузки способствует более низкой продолжительности жизни младенца или вовсе приведет к неудачной беременности.

Иными словами, во время беременности и раннего материнства черные женщины часто получают менее качественное медицинское обслуживание и ощущают на себе предвзятое отношение медперсонала, что сказывается как на их здоровье, так и на здоровье их детей. Аналогичная ситуация складывается с детской и подростковой смертностью. Признано, что из-за неудовлетворительной политики по защите детства, за полвека в США было потеряно 600 000 детских жизней.

Об исследовании по этому вопросу пишет Меган Тримбл в статье для издания U.S. News Best States. К слову, исследование показало, что фактически, ребенок, родившийся в США, на 76% чаще умирает до своего первого дня рождения, чем младенцы, родившиеся в других богатых странах. Также дети, пережившие младенчество, имеют на 57% больший риск смерти до достижения совершеннолетия. США имеют такие неутешительные результаты, несмотря на более высокие расходы страны на душу населения на здравоохранение для детей. Автор исследования и резидент внутренней медицины в больнице Джона Хопкинса Ашиш Тхакрар увидел негативные тенденции в подростковой смертности.

«Каждый ребенок должен иметь возможность жить полноценной, здоровой и безопасной жизни. Это исследование показывает, что мы не живем в соответствии с этим обещанием и что мы не выполнили это обещание в течение последних трех десятилетий», — сказал он.

Такрар и его команда предполагают, что более высокие показатели смертности в Америке связаны с ее «устойчиво высоким уровнем бедности, плохими уровнем образования и относительно слабой системой социальной защиты».

«Эти проблемы не будут быстро устранены, но это также не является оправданием для самоуспокоения», — подчеркнул Такрар.

Главный вывод из исследования, говорит Такрар, заключается в том, что некоторые смерти можно предотвратить. Как он заметил, США не имеют право допускать такие тенденции.

«По сравнению с 19 подобными странами мы являемся исключением: Америка — самая опасная из богатых демократических стран, в которой можно родиться», — пояснил исследователь.

Для американского подростка шанс погибнуть от насилия, связанного с применением огнестрельного оружия, в возрасте от 15 до 19 лет на 82% выше, чем для жителей других развитых стран. Стоит отметить, что в России показатели детской и младенческой смертности стабильно снижаются.

Так, недавно Росстат сообщил, что младенческая смертность в РФ в 2018 году снизилась до 5,1 случая на 1 тыс. родившихся. По данным ведомства, в абсолютных цифрах сокращение младенческой смертности за январь-декабрь 2018 года составило 1395 человек.

Что касается детей, то смертность среди них в 2018 году снизилась на 9,9% — с 59,8 случая до 53,9 случая на 100 тыс. человек. Об этом сообщалось в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как американские подростки растут в семьях с алкоголиками

В Америке преобладают негативные тенденции и по другим показателям, связанным с детьми. В частности, примерно 10% (7,5 млн чел.) американских детей воспитываются в семьях, где хотя бы один из родителей — алкоголик и 2,9% американских детей вынуждены делить жилище с родителями наркоманами.

Издание CBHSQ выпустило отчет, где представлено число детей в возрасте 17 лет и младше, проживавших с родителями, которые страдали алкоголизмом или употребляли наркотики. Отчет основан на данных национальных обследований употребления наркотиков и алкоголя (NSDUHs) за период с 2009 по 2014 год. NSDUH – это ежегодный опрос гражданского населения США в возрасте от 12 лет и старше.

Согласно данным отчета, около 7,5 миллиона (10,5 процента) детей в возрасте 17 лет и младше проживали в семьях, где по крайней мере один из родителей страдал расстройством, связанным с употреблением алкоголя.

При этом за период с 2009 по 2014 год 2,1 миллиона (2,9%) детей в возрасте 17 лет и младше проживали в семьях по крайней мере с одним родителем, который имел дело с незаконным употреблением наркотиков. Стоит отметить, что это крайне пагубным образом сказывается на психологическом состоянии и развитии детей.

Подростковое пьянство и наркомания

Американские дети значительно чаще, чем было ранее, стали употреблять алкоголь и наркотики. По анонимным опросам, 47% американских подростков от 13 до 18 лет признались, что употребляют алкоголь регулярно (12 раз в год и более), а 42% заявили, что пробовали наркотические средства. Об этом говорится в недавнем исследовании.

Исследователи лично расспросили подростков об их привычках употреблять алкоголь и наркотики. Затем эксперты сравнили их с оценками по продолжительности жизни при злоупотреблении алкоголем и употреблении запрещенных веществ.

Тревожный вывод исследования состоял в том, что 15% подростков соответствовали критериям пожизненного злоупотребления алкоголем. Средний возраст начала злоупотребления алкоголем составил 14 лет с зависимым поведением или без него.

81% подростков заявили, что у них была возможность употреблять запрещенные вещества, а 42,5% фактически попробовали их. По данным исследования, средний возраст начала употребления наркотиков с зависимостью составляет 14 лет. При этом если подростки начинают злоупотреблять запрещенные вещества в 15 лет, то они менее склонны к зависимости. Тем не менее 16% подростков могли быть отнесены к категории наркоманов.

Очевидно, что именно эта тенденция, которая набирала обороты при экс-президенте США Бараке Обаме, сегодня привела к тому, что уровень детских суицидов в США резко скакнул вверх.

Уровень самоубийств среди белых детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет вырос на 70% в период с 2006 по 2016 год, говорится в данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Хотя черные дети и подростки убивают себя реже, чем белая молодежь, темпы роста были выше — 77%.

Исследование педиатрических больниц, опубликованное в мае прошлого года, показало, что прием пациентов в возрасте от 5 до 17 лет для суицидальных мыслей и действий более чем удвоился с 2008 по 2015 год. Группа с самым высоким риском самоубийства — белые мужчины в возрасте от 14 до 21 года.

Эксперты и подростки приводят множество причин, в том числе плохой доступ к услугам в области психического здоровья и нежелание молодых людей признать, что у них есть проблема. Кроме того, существует множество хорошо документированных и трудноразрешимых социальных проблем.