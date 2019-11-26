«КамАЗ» рассказал о создании грузовых электрокаров и беспилотников

Санкт-Петербург, 26 ноября. Крупнейшее российское автомобильное предприятие «КамАЗ» активно работает над созданием грузового электрокара, который может со временем потеснить на рынке традиционные грузовики. Об этом заявил директор петербургского представительства «КамАЗа» Олег Моисеев.

В качестве примера он привел модель 4308, которая является одной из новинок данного сегмента.

«Он небольшой грузоподъемности, до 6 тонн. Пока это опытный образец. Но, думаю, в следующем году встанет вопрос о выводе этого маленького «кабанчика» на рынок», — цитирует Моисеева «ПолитЭксперт».

Параллельно компания развивает сектор электробусов. В октябре «КамАЗ» выпустил ряд электробусов 5490, который уже готов к производству. Еще одной новинкой стал грузовик-гибрид, имеющий запас хода до 12 км. Наличие дублирующего электродвигателя позволит машине бесшумно заниматься разгрузкой в ночное время суток.

Не забывает автогигант и о беспилотниках — еще одном перспективном направлении современной индустрии, которое активно осваивают автомобильные корпорации всего мира. В 2018 году, во время этапа Чемпионата мира по футболу, в Казани ходил беспилотный шаттл производства «КамАЗ». А на днях компания запустила аналогичный вид транспорта для своих сотрудников на производственных объектах. Моисеев подчеркнул, что производитель грузовиков готов запустить беспилотники в производство, как только в России подготовят законодательную базу.