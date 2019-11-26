США атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Алеппо, чтобы ослабить экономику Сирии

Москва, 26 ноября. США нанесли авиаудары по нефтеперерабатывающим предприятиям Сирии на северо-востоке провинции Алеппо, так как американские военные не смогли их захватить с целью продолжения своей грабительской политики в САР. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что военные самолеты, которые предположительно принадлежат международной коалиции во главе с США нанесли удары в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Под ударами авиации оказались нефтеперерабатывающие предприятия, которые расположены в этом районе.

«Можно предположить, что США атаковали те нефтяные объекты, которые не могут взять под контроль. Они их бомбардировали, чтобы они никому не достались – ни курдам, ни американцам, ни сирийцам», — предположил Баранец.

Он также добавил, что авиация коалиции во главе с США могла нанести удары по незаконным вооруженным формированиям курдов, которые предприняли попытку захвата новых нефтяных месторождений в Сирии, передает «НьюИнформ».

«В любом случае, такие действия США говорят о том, что оккупанты сирийской земли начинают показывать зубы и отвечают тому бандитскому характеру поведения, который свойственен для США, пытающихся уже открытым способом лишить Сирию возможности добывать свои же природные богатства», — добавил эксперт.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Вашингтон не скрывает, что главным интересом США в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из ЧВК Blackwater, которые недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что американская сторона занимается незаконной добычей и экспортом сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.