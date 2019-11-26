Киберспорт говорит по-русски — соревнования на основе видеоигр как символ XXI века

Киберспорт, также называемый компьютерным или электронным спортом, — это командные или индивидуальные соревнования на основе видеоигр. Киберспорт — это без преувеличения арена XXI века. Россия занимает лидирующие позиции по охвату киберспортом, а русский язык — второй по популярности в мире среди киберспортсменов.

Киберспорт делится на несколько основных классов, различаемых по свойствам пространств, моделей, игровых задач и навыков киберспортсменов: от относительно простых индивидуальных «стрелялок» до командных ролевых игр с элементами стратегии и тактики.

В мировом киберспорте крутятся огромные деньги: разыгрываемые призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов.

Как Россия признала киберспорт

История киберспорта официально отсчитывается с 1997 года. А уже в 2001 году Россия стала первой в мире страной, которая признала киберспорт официальным видом спорта. По формальным причинам процедуру пришлось повторять в 2004 году, решить проблему помог тогдашний глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов.

Но на этом проблемы с признанием киберспорта в России не закончились. В 2006 году киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта из-за проблем с распространенностью по РФ и с регистрацией.

Окончательное признание киберспорта в России произошло 7 июня 2016 года: был опубликован приказ Минспорта РФ о включении компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.

Рынок киберспорта — Россия в лидерах

Сегодня компьютерные игры перестают ассоциироваться только с индустрией развлечений: это быстрорастущая сфера бизнеса и полноценная спортивная дисциплина. И тут Россия уверенно держит лидирующие позиции.

Если сравнить мировой и российский рынок киберспорта (данные на 2018 год), то мировой составляет 775 миллионов долларов, российский — 12,7 млн долл. Вполне солидный результат, особенно, если учесть, что киберспорт — один из самых быстрорастущих сегментов индустрии развлечений в России.

Прогноз роста рынка до 2023 года — 18,3% в мире и 19,8% в России.

Общий размер аудитории киберспорта в мире оценивается в 394,6 миллиона человек, и Россия тут на третьем месте после Китая и США. За год киберспортивные трансляции в России посмотрели 22 миллиона человек.

Рынок в основном растет за счет тех, которые называют «киберспортивными энтузиастами» — это люди, которые смотрят трансляции турниров профессиональных команд и стримы чаще раза в месяц. По этому показателю Россия находится на четвертом месте в мире — около 6,8 млн человек.

Язык киберспорта — русский

В начале ноября президент России Владимир Путин провел заседание совета по русскому языку. Президент сформулировал важнейшую цель: сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка и отечественной литературы как в России, так и за рубежом.

Так вот, отечественный киберспорт фактически с опережением выполняет наказ президента. Русский язык занимает почетное второе по популярности место в киберспортивном контенте на стриминговой платформе Twitch, специализирующейся на игровой тематике, в том числе на трансляциях киберспортивных турниров. Около 15% всех киберспортивных трансляций на Twitch идут на русском языке (на английском — 63,3%).

Отметим, в 2018 году аудитория Twitch составила 183 млн человек, уступая только видеохостингу YouTube, на котором контент, связанный с видеоиграми, смотрели около 594 млн человек.

Прогноз на 2019 год — киберспорт шагает по планете

— Доходы от киберспорта вырастут на 26,7%. — Общая выручка составит 1,1 млрд долларов. — Разработчики заработают 897,2 млн долларов (на авторских правах, рекламе и спонсорстве). — Аудитория онлайн-игр вырастет на 15% (до 453,8 млн человек). — Число онлайн-игроков в России вырастет до 66,1 млн человек (первое место в Восточной Европе). — Ожидается выход на рынок крупных видеосервисов, включая Netflix. — Киберспортивные трансляции будут проводить традиционные медиа (турниры уже транслируют телеканал Sport 1 и цифровые платформы Disney и ESPN).

Русский киберспортсмен — кто он?

— Типичному российскому киберспортсмену в среднем 19 лет. — У него среднее техническое образование. — Он неленив — тренируется в среднем по восемь часов в день. — Средний заработок российского киберспортсмена невелик — около 500 долларов в месяц. — Из отрицательных моментов — недостаток сна и эмоциональное выгорание.

Главные проблемы в индустрии российского киберспорта

— Нехватка средств и профессиональных игроков. — Неготовность общества воспринимать киберспорт как работу, за которую стоит платить деньги. — Недостаточная поддержка со стороны государства.

Но специалисты предрекают — киберспорт продолжит бурно развиваться, и у его российского сегмента неплохие перспективы и возможность удержать лидирующие позиции.