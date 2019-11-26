Киберспорт говорит по-русски — соревнования на основе видеоигр как символ XXI века

Киберспорт, также называемый компьютерным или электронным спортом, — это командные или индивидуальные соревнования на основе видеоигр. Киберспорт — это без преувеличения арена XXI века. Россия занимает лидирующие позиции по охвату киберспортом, а русский язык — второй по популярности в мире среди киберспортсменов.
Киберспорт делится на несколько основных классов, различаемых по свойствам пространств, моделей, игровых задач и навыков киберспортсменов: от относительно простых индивидуальных «стрелялок» до командных ролевых игр с элементами стратегии и тактики.
В мировом киберспорте крутятся огромные деньги: разыгрываемые призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов.
Как Россия признала киберспорт
История киберспорта официально отсчитывается с 1997 года. А уже в 2001 году Россия стала первой в мире страной, которая признала киберспорт официальным видом спорта. По формальным причинам процедуру пришлось повторять в 2004 году, решить проблему помог тогдашний глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов.
Но на этом проблемы с признанием киберспорта в России не закончились. В 2006 году киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта из-за проблем с распространенностью по РФ и с регистрацией.
Окончательное признание киберспорта в России произошло 7 июня 2016 года: был опубликован приказ Минспорта РФ о включении компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.
Рынок киберспорта — Россия в лидерах
Сегодня компьютерные игры перестают ассоциироваться только с индустрией развлечений: это быстрорастущая сфера бизнеса и полноценная спортивная дисциплина. И тут Россия уверенно держит лидирующие позиции.
Если сравнить мировой и российский рынок киберспорта (данные на 2018 год), то мировой составляет 775 миллионов долларов, российский — 12,7 млн долл. Вполне солидный результат, особенно, если учесть, что киберспорт — один из самых быстрорастущих сегментов индустрии развлечений в России.
Прогноз роста рынка до 2023 года — 18,3% в мире и 19,8% в России.
Общий размер аудитории киберспорта в мире оценивается в 394,6 миллиона человек, и Россия тут на третьем месте после Китая и США. За год киберспортивные трансляции в России посмотрели 22 миллиона человек.
Рынок в основном растет за счет тех, которые называют «киберспортивными энтузиастами» — это люди, которые смотрят трансляции турниров профессиональных команд и стримы чаще раза в месяц. По этому показателю Россия находится на четвертом месте в мире — около 6,8 млн человек.
Язык киберспорта — русский
В начале ноября президент России Владимир Путин провел заседание совета по русскому языку. Президент сформулировал важнейшую цель: сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка и отечественной литературы как в России, так и за рубежом.
Так вот, отечественный киберспорт фактически с опережением выполняет наказ президента. Русский язык занимает почетное второе по популярности место в киберспортивном контенте на стриминговой платформе Twitch, специализирующейся на игровой тематике, в том числе на трансляциях киберспортивных турниров. Около 15% всех киберспортивных трансляций на Twitch идут на русском языке (на английском — 63,3%).
Отметим, в 2018 году аудитория Twitch составила 183 млн человек, уступая только видеохостингу YouTube, на котором контент, связанный с видеоиграми, смотрели около 594 млн человек.
Прогноз на 2019 год — киберспорт шагает по планете
— Доходы от киберспорта вырастут на 26,7%.
— Общая выручка составит 1,1 млрд долларов.
— Разработчики заработают 897,2 млн долларов (на авторских правах, рекламе и спонсорстве).
— Аудитория онлайн-игр вырастет на 15% (до 453,8 млн человек).
— Число онлайн-игроков в России вырастет до 66,1 млн человек (первое место в Восточной Европе).
— Ожидается выход на рынок крупных видеосервисов, включая Netflix.
— Киберспортивные трансляции будут проводить традиционные медиа (турниры уже транслируют телеканал Sport 1 и цифровые платформы Disney и ESPN).
Русский киберспортсмен — кто он?
— Типичному российскому киберспортсмену в среднем 19 лет.
— У него среднее техническое образование.
— Он неленив — тренируется в среднем по восемь часов в день.
— Средний заработок российского киберспортсмена невелик — около 500 долларов в месяц.
— Из отрицательных моментов — недостаток сна и эмоциональное выгорание.
Главные проблемы в индустрии российского киберспорта
— Нехватка средств и профессиональных игроков.
— Неготовность общества воспринимать киберспорт как работу, за которую стоит платить деньги.
— Недостаточная поддержка со стороны государства.
Но специалисты предрекают — киберспорт продолжит бурно развиваться, и у его российского сегмента неплохие перспективы и возможность удержать лидирующие позиции.