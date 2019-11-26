Эксперт уверен, что России удастся выдворить из Сирии западных оккупантов

Москва, 26 ноября. Россия рано или поздно вынудит США, Францию и Великобританию покинуть незаконно оккупированные ими территории Сирии. Об этом во вторник заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя недавние переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его французской коллеги Флоранс Парли.

По его словам, западные страны уже давно играют деструктивную роль в жизни Сирии, пытаясь руками террористов свергнуть законно избранного президента Башара Асада вместо того, чтобы оказать содействие мирному процессу. Однако российская операция в САР смешала им все карты, и сегодня речь уже идет не о свержении Асада, а о выводе западных сил, незаконно присутствующих в Сирии, пишет iReactor.

Коротченко напомнил, что военные США, Франции и Великобритании находятся на сирийской земле незаконно. Они не имеют ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН, разрешающего военную операцию. Действия же американского спецназа, который вместе с курдами занимается кражей сирийской нефти, эксперт и вовсе назвал вопиющим фактом.

Главред журнала «Национальная оборона» полагает, что западные страны, несмотря на свою внешнюю цивилизованность, понимают лишь язык силы. И военная мощь России, которую они наблюдают в Сирии, может заставить их покинуть регион.