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В Госдуме прокомментировали отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

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В Госдуме прокомментировали отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

Москва, 26 ноября. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал отмену ежемесячных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребенком.

Он напомнил, что, согласно действующим нормам и принципам социального страхования, «женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, получает пособие». Нилов подчеркнул, что ранее работавшая женщина может находиться в отпуске после того, как ребенку исполнился три года, но за свой счет.

Как отметил председатель комитета Госдумы, в РФ ежемесячно выплачивалось пособие в размере 50 рублей на каждого ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Он подчеркнул, что норму неоднократно предлагали продлить.

«Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости», — сказал Ярослав Нилов.

По его словам, если в семье с детьми среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума, то будут назначены выплаты в размере прожиточного минимума.

Напомним, с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. В опубликованном на официальном портале правовой информации документе подчеркивается, что мать или родственники ребенка, которые оформили выплаты ранее, будут получать их до окончания установленных сроков.

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Источник: RT
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