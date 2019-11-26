США давят на Турцию по С-400, отвлекая внимание от курдских радикалов и кражи нефти Сирии

Москва, 26 ноября. Вашингтон обвинил Турцию в переходе «красной линии» из-за тестирования российских зенитных ракетных систем С-400. Возмущения США призваны отвлечь внимание общественности от поддержки Вашингтоном курдских террористических формирований и кражи нефти в Сирии, считает заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению Кошкина, антитеррористическая операция Анкары против курдских террористов сильно нервирует США. Глава Белого дома Дональд Трамп даже написал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану оскорбительное письмо с требованием «не быть дураком».

Возмущения США понятны, ведь Анкара начала операцию против союзника Вашингтона ― курдских террористических формирований, которые помогали США воровать нефть у сирийского народа.

«Ему также не нравится, что турецкий лидер гнет свою политическую линию, не считаясь с интересами Белого дома. Потому сейчас США стараются надавить на Анкару, при этом отвлекая внимание от скандала, связанного с курдскими боевиками и кражей сирийской нефти», — заявил Кошкин в комментарии «ПолитЭксперту».

Курдские боевики оккупировали нефтегазовые месторождения Сирии и удерживают их при покровительстве США. В октябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию республики, но позже добавил, что часть сил останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в РФ).

Министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК.

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование и выяснило, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием ― Blackwater, базируются в Сирии на оккупированной территории. По сути, Вашингтон заменил американских военных на наемников из ЧВК.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.