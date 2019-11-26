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Россия

Госдума потребует провести расследование в случае отстранения России от Олимпиады

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Вице-спикер Госдумы пообещал найти виновных в случае отстранения РФ от участия в Олимпиаде

Госдума может инициировать парламентское расследование в случае отстранения России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«В случае, если исполком (WADA. — Прим. ФАН) 9 декабря вынесет самые жесткие санкции в отношении российского спорта, и мы опять пропускаем очередную Олимпиаду либо едем под нейтральным флагом, а под нейтральным флагом, я считаю, это равносильно пропуску, то мы будем требовать парламентского расследования, будем составлять обращение в адрес президента и премьер-министра», — рассказал он.

По словам Лебедева, правоохранительные органы будут обязаны выявить виновных. 

«Не может быть, чтобы весь этот процесс шел бесконтрольно и остался безнаказанным. Это удар. Все выходы из гонки вооружений, из договоров об ограничении ядерного оружия и какие-то санкции, по сравнению с тем, что происходит в мире спорта, это несопоставимые вещи. Удар по спорту — это удар по всей нашей стране, по всем нашим болельщикам и по всему нашему престижу. Поэтому я считаю, что здесь в обязательном порядке должны быть найдены и наказаны виновные в этом лица, а они, поверьте, есть», — добавил член Совета Госдумы.

Вице-спикер Госдумы пообещал найти виновных в случае отстранения РФ от участия в Олимпиаде

Представитель фракции ЛДПР отметил, что поддержит спортсменов, которые решатся выступать под нейтральным флагом.

«Мы понимаем, что для некоторых спортсменов это последняя Олимпиада. Мы понимаем, что спортивный век недолговечен. И в 40 лет спортсмен уже не спортсмен. А сейчас, если вам 25, то следующая Олимпиада у вас через пять лет. Вам уже будет 30, и тягаться с 25-летними будет сложно», — добавил собеседник ФАН.

Большинство спортсменов действительно ни в чем не виноваты, никогда не нарушали правила допинга, не попадались на допинг-контроле, обратил внимание депутат.

«Если в федерации какого-то вида спорта три-четыре спортсмена попались на допинге, и мировое сообщество решило дисквалифицировать всю федерацию, почему должны страдать те спортсмены, которые честно готовились, которые шли к Олимпиаде всю свою сознательную спортивную жизнь?» — подытожил Лебедев.

Напомним, ранее комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

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