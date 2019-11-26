Госдума потребует провести расследование в случае отстранения России от Олимпиады

Госдума может инициировать парламентское расследование в случае отстранения России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«В случае, если исполком (WADA. — Прим. ФАН) 9 декабря вынесет самые жесткие санкции в отношении российского спорта, и мы опять пропускаем очередную Олимпиаду либо едем под нейтральным флагом, а под нейтральным флагом, я считаю, это равносильно пропуску, то мы будем требовать парламентского расследования, будем составлять обращение в адрес президента и премьер-министра», — рассказал он.

По словам Лебедева, правоохранительные органы будут обязаны выявить виновных.

«Не может быть, чтобы весь этот процесс шел бесконтрольно и остался безнаказанным. Это удар. Все выходы из гонки вооружений, из договоров об ограничении ядерного оружия и какие-то санкции, по сравнению с тем, что происходит в мире спорта, это несопоставимые вещи. Удар по спорту — это удар по всей нашей стране, по всем нашим болельщикам и по всему нашему престижу. Поэтому я считаю, что здесь в обязательном порядке должны быть найдены и наказаны виновные в этом лица, а они, поверьте, есть», — добавил член Совета Госдумы.

Представитель фракции ЛДПР отметил, что поддержит спортсменов, которые решатся выступать под нейтральным флагом.

«Мы понимаем, что для некоторых спортсменов это последняя Олимпиада. Мы понимаем, что спортивный век недолговечен. И в 40 лет спортсмен уже не спортсмен. А сейчас, если вам 25, то следующая Олимпиада у вас через пять лет. Вам уже будет 30, и тягаться с 25-летними будет сложно», — добавил собеседник ФАН.

Большинство спортсменов действительно ни в чем не виноваты, никогда не нарушали правила допинга, не попадались на допинг-контроле, обратил внимание депутат.

«Если в федерации какого-то вида спорта три-четыре спортсмена попались на допинге, и мировое сообщество решило дисквалифицировать всю федерацию, почему должны страдать те спортсмены, которые честно готовились, которые шли к Олимпиаде всю свою сознательную спортивную жизнь?» — подытожил Лебедев.

Напомним, ранее комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.