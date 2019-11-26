Донбасс сегодня: ВСУ нарвались на тотальную проверку США, бойцы мерзнут и гибнут на постах

Донбасс, 26 ноября. Украинские военнослужащие замерзают, а командование снимает постановочные сюжеты об условиях службы. Пожар в ВСУ уничтожил военную помощь США, теперь американцы проверят все передовые части армии. Изможденный украинский десантник погиб на боевом дежурстве. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки на территории ДНР были отмечены шестью нарушениями режима прекращения огня со стороны сил передовых подразделений украинской армии. Обстрелам подверглись населенные пункты на Мариупольском направлении — Саханка, Ленинское и Коминтерново. ВС Украины применяли гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. По уточненной информации, в ходе обстрела западной окраины Донецка в воскресенье, повреждения получили два частных домостроения.

Солдаты ВСУ замерзают

Наступление холодного времени года показало полную неготовность украинской армии к зиме, рассказал спикер Управления Народной милиции ДНР Олег Никитин. Одной из основных проблем киевских силовиков на передовой стала невозможность обогреть и отопить места размещения личного состава. Военнослужащие вынуждены занимать заброшенные частные дома вместо холодных неотапливаемых блиндажей. Для отопления солдаты пользуются горюче-смазочными материалами, что приводит к пожарам.

В расположении 28-й бригады в селе Березовое зафиксировано возгорание жилых помещений. Личный состав топил печки с использованием солярки, что привело к пожару. В результате огонь охватил несколько домов и вещевое имущество целой роты. Наиболее критичное состояние фортификационных сооружений отмечено в расположении вновь прибывшей в зону конфликта 10-й бригады ВСУ. Руководство ООС вместо того, чтобы решать проблемы своих подчиненных, пошло другим путем и решило создать несколько постановочных сюжетов, в которых показано образцовое состояние блиндажей, переданных в пользование 10-й бригады. Для осуществления съемок была задействована пресс-служба штаба ООС и журналисты, но самим военнослужащим запретили любое общение с представителями СМИ.

США проверят все передовые соединения ВСУ

Как уже сообщалось, в 59-й бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Виннице, пожар на вещевом складе нанес убыток на сумму 12 млн грн. В ходе расследования пожара создана комиссия, которая проверяет количество военного имущества, представленного Украине американскими партнерами в качестве помощи. В состав комиссии входят представители США, сообщает военное ведомство ЛНР.

На текущий момент выявлена огромная недостача имущества американского производства на складах 59-й бригады — 1600 кевларовых шлемов, 900 бронежилетов, 90 биноклей, 100 палаток, 1500 спальных мешков, 1400 влагонепроницаемых костюмов. Военный спикер луганчан Иван Филипоненко напомнил, что причиной пожара стал умышленный поджог с целью скрыть следы хищения вещевого довольствия.

Прибывшая комиссия планирует проверить склады всех соединений вблизи линии разграничения до 20 января следующего года.

Украинский боец погиб на дежурстве

Некомплект личного состава ВСУ приводит к тому, что военнослужащие заступают на дежурство на несколько суток подряд. Их попросту некем заменить. Как сообщают военные ЛНР, десантник из 46-й бригады ВСУ, несколько суток охранявший стоянку военной техники, уснул на посту и умер во сне от отравления угарным газом.

Инцидент произошел по причине использования с целью обогрева заведенного военного грузовика. Проведенное расследование показало, что погибший находился на дежурстве более трех суток подряд. Очередную небоевую потерю командир бригады представил в штаб как гибель военнослужащего в результате обстрелов.