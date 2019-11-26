Москва, 26 ноября. Лидирующие позиции в рейтинге лучших российских городов по качеству жизни заняла Казань. Соответствующее исследование провели сотрудники Финансового университета при правительстве РФ.

Вторую строчку занимает город Грозный, а тройку лидеров замыкает Тюмень. Далее следует Краснoдар. Российская столица расположилась на пятой строчке, а Санкт-Петербург — на шестой. Следующими в рейтинге стали Иркутск, Севастoполь, Уфа и Кемерово, Махачкала и Улан-Удэ.

Отметим, исследование было проведено в 2019 году в 78 городах РФ. В опросе приняли участие не менее 600 человек в каждом городе. Специалисты составляли рейтинг на основе следующих факторов: работа специальных служб, которые отвечают за качество дорог и безопасность движения, культура и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, медицинское обслуживание.

Ранее, напомним, портал Momondo.ru провел необычное исследование, выяснив, сколько стоит такси из аэропорта в разных столицах мира. Москва считается самым дорогим российским городом, однако, по сравнению с зарубежными столицами, ее цены могут показаться довольно скромными.

Самым дорогим оказалось такси в Токио. К примеру, чтобы добраться из воздушной гавани в городе Нарита до японской столицы, придется заплатить примерно 14,2 тыс. рублей.