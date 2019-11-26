Вишневского вытурят из «Яблока» вслед за «оппозиционерами» Навальным и Яшиным

Санкт-Петербург, 26 ноября. Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский из последних сил пытается сохранить свою политическую карьеру после скандала с домогательствами к студенткам.

Бывшая студентка РГПУ имени Герцена Кристина сообщила в интервью Nation News о сексуальных домогательствах к ней со стороны Вишневского. Девушка рассказала, каким способом студентки «сдавали» экзамены похотливому профессору кафедры политологии РГПУ им. Герцена. Ее слова подтвердила еще одна студентка вуза ― Алина. В письме Федеральному агентству новостей она рассказала, как студентки Вишневского сдавали ему зачеты. При этом обе девушки отметили, что они ― не единственные жертвы Вишневского. Похождения депутата продолжаются уже многие годы.

В «либеральной» среде вызывающее поведение Вишневского не только не осудили, но и поддержали странные предпочтения депутата. Депутат Максим Резник, ранее уличенный в употреблении наркотических веществ, принялся защищать своего коллегу Вишневского. Вызывающее поведение депутатов из Северной столицы вызывает неоднозначную оценку у их коллег из Госдумы. Депутат Виталий Милонов заявил, что девиантное поведение петербургских политиков связано с нравами их электората ― наркоманов, насильников и извращенцев.

«И те, кто будет выступать за легализацию педофилии завтра, видят свою поддержку сегодня в лице Резника и Вишневского», ― считает Милонов.

Однако Вишневский обеспечил себе провал на политическом поприще не только похотливыми увлечениями, но и неразумными выпадами в сторону основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Вишневский заявил, что ему «наплевать» на то, как Явлинский отреагирует на секс-скандал с его участием. Кроме того, на пути петербургского депутата появился конкурент ― псковский «яблочник» Лев Шлосберг. Он явно претендует на пост председателя партии, при этом пользуется куда большей популярность, чем Вишневский.

Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян считает, что после столь опрометчивых заявлений Вишневского могут и вовсе вытурить из «Яблока», особенно после стычки с Явлинским.

«В противостоянии с Явлинским у Вишневского нет никаких шансов. Явлинский изжил из партии всех, кто ему перечил, и Навального и Яшина – всех этих удивительных придурков. Если Вишневский решит обострить ситуацию, это закончится тем, что его не будет в партии «Яблоко», ― заявил эксперт в комментарии «НьюИнформу».

Очевидно, что Вишневский самостоятельно «похоронил» свою политическую карьеру, в его перспективы попасть в Госдуму уже никто не верит. Во-первых, петербургский депутат уже не молод, во-вторых, он не может похвастаться политической хваткой и остротой ума. Кроме того, политик уже провалил все предыдущие кампании. Видимо, Вишневский это понимает, поэтому решил спрятаться за спиной более молодого и активного Шлосберга.

Более того, учитывая прошлые неудачи Вишневского, едва ли найдется тот, кто захочет снова дать горе-депутату денег. На кампанию по «обелению» своей репутации Вишневский, по данным источников, потратил около 7 млн рублей. Интересно узнать, где депутат взял столько денег, если бедность ― его главное политическое амплуа. Вряд ли в «Яблоке» кто-то может распоряжаться такими суммами, чтобы «отмазать» Вишневского от секс-скандала. Тем более, что дела у партии идут из рук вон плохо. Остается лишь один регулярный помощник всех заблудших российских либералов ― олигарх Михаил Ходорковский.

Ранее Ходорковский уже выделял Вишневскому деньги на кампанию во время парламентских выборов в Петербурге. Но похотливый профессор не оправдал надежд главного спонсора российской «оппозиции». Вызывает сомнения, что Вишневский сможет добиться поддержки, а, значит, его карьере пришел конец.