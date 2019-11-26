Лавров обсудил с марокканским коллегой усиление двустороннего сотрудничества

Москва, 26 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор со своим коллегой из Марокко Насером Буритой, сообщает МИД РФ. Переговоры состоялись по инициативе марокканской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд практических задач развития многоплановых двусторонних связей, включая проведение в Москве 8-го заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Лавров и Бурита также сошлись во мнении о необходимости усиления двустороннего сотрудничества и углубления диалога по региональным проблемам. В частности, речь идет о западносахарском урегулировании.

Ранее сообщалось, что королевство планирует стать логистическим центром для российских энергетических компаний, желающих сотрудничать с африканскими странами. Кроме того, по словам министра энергетики Азиза Раббаха, Марокко также заинтересовано в сотрудничестве с Россией в сфере нефти и нефтепродуктов. Параллельно страна обсуждает с Москвой вопрос взаимодействия в области атомной энергетики и научных исследований.

Об инвестиционной привлекательности Черного континента еще в июне говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, на сегодняшний день темпы экономического роста Африки превышают среднемировые. К 2020 году, как утверждают эксперты, ВВП африканских стран может достигнуть отметки в 2,6 трлн долларов. Россия готова помочь африканским странам в развитии железных дорог, энергетики, туризма, промышленности и других сфер экономики.