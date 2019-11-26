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Экономика

Samsung в два раза снизила стоимость техники в России

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Samsung в два раза снизила стоимость техники в России

Москва, 26 ноября. Компания Samsung в связи с «черной пятницей» объявила о временном резком снижении цен на свою технику в России. Максимальная скидка может составить 50%.

Заниженные цены на товары Samsung будут действительны до 2 декабря. Россияне смогут купить со скидкой телевизоры, смартфоны и другую технику.

Например, 82-дюймовый телевизор Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 теперь стоит 199 тысяч рублей вместо 399 тысяч. А 75-дюймовый Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 уже во вторник можно купить за 149 тысяч рублей (вместо 249 тысяч).

Фитнес-браслет Galaxy Fit «потерял» 33% от предыдущей цены и теперь продается за 1990 рублей. Galaxy S10+ 1ТБ с керамическим покрытием магазины предлагают со скидкой в 20% — за 99990 рублей.

Samsung в два раза снизила стоимость техники в России

Уточняется, что клиент может воспользоваться программой трейд-ин или рассрочкой.

Руководство южнокорейской компании Samsung Electronics ранее признало, что любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10.

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Источник: Dgl.ru
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