В России изменятся выплаты на детей от 1,5 до 3 лет. События дня. ФАН-ТВ

В России изменятся суммы детских пособий В России с 1 января изменятся выплаты пособий по уходу за ребенком. Сегодня Владимир Путин отменил указ 1994 года о ежемесячных выплатах в 50 рублей — именно такая помощь полагалась матерям, в период декретного отпуска. О том, что пособие такого размера давно и очевидно изжилось, власти говорили еще летом, когда президент России подписал новый закон, тоже вступающий в силу с начала следующего года. Он-то и предусматривает более солидную поддержку. Отныне семьи смогут получить дополнительные выплаты на первого и второго ребенка (включая приемных детей) от полутора до трех лет. Пособия приравняют к прожиточному минимуму. Для сравнения, это в 200 с лишним раз больше, чем сумма устаревшей матпомощи. По регионам цифры будут отличаться, но в среднем составят около 11 тыс. рублей. В частности, это касается тех семей, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на одного трудящегося. Например, если у семейной пары — матери и отца — такая планка доходов не превышает 45 тыс. рублей. К слову, те, кто успел оформить выплаты по старому указу, свои 50 рублей сохранят, но уже в качестве надбавки к основной сумме.

МОК поддержит санкции против допинговых нарушителей Международный олимпийский комитет (МОК) поддержит самые жесткие санкции против всех, кто замешан в допинговых махинациях. Так организация ответила на новости о пока не утвержденном, но вполне возможном отстранении России от турниров. Вместе с тем МОК отмечает, что спортсмены, доказавшие свою невиновность должны участвовать в соревнованиях. Не исключено, что история повторится, а на следующей олимпиаде наша страна вновь выступит под нейтральным флагом. Новый допинговый скандал со старыми корнями разгорелся, когда комитет Всемирной антидопинговой организации (WADA) рекомендовал ввести целый пакет санкций против российского спорта. Например, не просто запретить участвовать в международных турнирах, а даже проводить их. Дело в том, что в WADA снова заявляют о махинациях с базой данных в московской антидопинговой лаборатории. Но России к этому явно не привыкать, откровенно кошмарить наших спортсменов допинговыми скандалами начали еще до Олимпиады 2016-го года в Рио, на которую легкоатлетов из России в итоге не пустили. В 2018-м на играх в Пхенчхане наши спортсмены соревновались под нейтральным флагом. Вернется ли на их знамена российский триколор? Исполком WADA ответит уже 9 декабря.