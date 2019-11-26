Мосгордума на год закрыла перед Соболь все «черные ходы» в столичный парламент

Помощнице Алексея Навального Любови Соболь запретили появляться в Московской городской думе после попытки сорвать мероприятие столичного парламента под видом журналиста.

На своей странице в сети микроблогов Twitter юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь прокомментировала решение о ее недопуске в здание Мосгордумы, заявив, что представителей «Единой России» «корежит» от попыток граждан задавать вопросы.

При этом Соболь ставит под сомнение законность оснований, на которых ей запретили появляться в здании парламента. По ее мнению, такая реакция столичных властей является подтверждением того, что оппозиция «не зря» продолжает свою деятельность.

Однако в пресс-центре Мосгордумы подробно рассказали об инциденте, который стал поводом для запрета. Соболь в свойственной ей и другим представителям либерально-оппозиционной тусовки» манере в очередной раз «перегибает палку», чтобы поднять шум на несуществующем «разгуле несправедливости» со стороны российских властей.

Вне зоны доступа

В московском парламенте заявили, что 12 ноября Любовь Соболь в составе группы журналистов интернет-издания «Медиазона» получила аккредитацию с целью «взять интервью» у депутата Елены Шуваловой. Беседа корреспондентов с парламентарием состоялась 13 ноября, однако по окончании интервью Соболь и журналисты «Медиазоны» предприняли попытку сорвать лекцию в рамках проекта Молодежного парламента города Москвы «Школа молодого политика», на которую они аккредитованы не были.

Эту выходку в Мосгордуме расценили как попытку вмешательства в рабочий процесс, так как под это определение подпадают «устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия». Таким образом, в связи с грубым нарушением положения о порядке аккредитации представителей прессы и общепризнанных норм журналистской этики, корреспондентам «Медиазоны» и Любови Соболь было отказано в доступе на территорию Московского парламентского центра впредь.

Согласно установленным нормам, вопрос о восстановлении права аккредитации и посещения Мосгордумы может быть рассмотрен не ранее, чем через год после подобного инцидента.

Знакомые все лица

Устроить провокацию в Мосгордуме Соболь помог ее близкий друг и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Они неоднократно посещали одни и те же мероприятия, включая неформальные. Так, например, они принимали участие в митинге в поддержку фигурантов «московского дела», прошедшем 29 сентября на проспекте Сахарова в Москве, и выставку работ брата Алексея Навального – Олега Навального. Событие отмечалось «тусовкой» с танцами и алкоголем.

Сам Верзилов ранее уже успел засветиться в громких скандалах, одним из которых стала попытка сорвать финальный матч Чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года на московском стадионе «Лужники». Активист и три девушки из Pussy Riot переоделись в полицейскую форму и выбежали на поле, в связи с чем игру пришлось приостановить до задержания молодых людей. В итоге Верзилов получил наказание в виде 15 суток административного ареста, запрета на посещение спортивных мероприятий в течение трех лет, а также штрафа в размере 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.

В сентябре того же года Петр Верзилов попал в больницу. Как заявил сам Верзилов, у него нет сомнений, что это было отравление, «за которым стоит российская секретная служба, возможно разведслужба ГРУ». Однако врачи Научно-исследовательского института имени Н. В. Склифосовского, куда был доставлен активист сразу после ухудшения здоровья, не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они предположили, что причиной плохого самочувствия Верзилова могла стать вертебро-базилярная недостаточность.

Не задалась карьера

Стоит отметить, что запрет на появление Соболь в Мосгордуме выглядит символично, учитывая ее провал на выборах в столичный парламент. Напомним, что в рамках своей избирательной кампании соратница Навального пыталась набрать электорат из «мертвых душ». Как сообщало Федеральное агентство новостей, кроме подписей умерших людей, сотни человек в подписных листах Любови Соболь не проживают по указанным адресам.

Кроме того, череда политических неудач юриста ФБК в скором времени может стать причиной ее увольнения, о чем ранее рассказал ФАН один из сотрудников организации. По его словам, Алексей Навальный позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес Соболь, угрожает ей «сливом», а все совещания проводит без ее участия. Источник отметил, что сейчас у Навального нет денег, чтобы платить за провальные действия своих сотрудников.

Возможно, Любовь Соболь решила искусственно спровоцировать скандал в Мосгордуме, надеясь таким образом продемонстрировать своему руководству приверженность делу и сохранить уютное место в команде Навального. Однако очередная провальная попытка «с боем прорваться» в московский парламент может оказать обратный эффект и приблизить исключение Соболь из списка фаворитов главы ФБК.