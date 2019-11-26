Twitter заблокировал еще один аккаунт с позитивными новостями о России

Москва, 26 ноября. Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт российского проекта «Выпускайте Кракена». Об этом говорится в заявлении авторов проекта, которое было размещено в социальных сетях.

Аккаунт проекта «Выпускайте Кракена» в Twitter существует с 2015 года. До момента блокировки на него были подписаны более 15 тысяч пользователей, однако 26 ноября страница была заблокирована.

«Администрация не дает никаких комментариев на этот счет, а формулировка стандартная и абсолютно размытая — «нарушение принципов сообщества», никакой конкретики. Абсолютно схожая ситуация с «Хорошими новостями», — говорится в заявлении.

Ранее администрация социальной сети Twitter без объяснения причин приостановила действие аккаунта российского проекта «Хорошие новости». По мнению авторов проекта, причиной блокировки стала публикация, в которой сообщалось о том, что рост промышленного производства в России превысил показатели США.

Авторы отмечают, что проект «Хорошие новости» существует всего лишь несколько месяцев. При этом только в октябре количество просмотров страницы проекта в Twitter достигло шести миллионов.

«Поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы», — сообщили авторы проекта «Хорошие новости».

По словам главы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, аккаунт проекта «Хорошие новости» в Twitter был создан молодыми ребятами, которые планировали распространять в Сети позитивный контент о России.

«Месяц проработал этот аккаунт — и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории — так считают тамошние цензоры», — пояснил Малькевич.

Он также напомнил, что компания Twitter не зарегистрирована в России, однако данная социальная сеть продолжает свободно работать на территории РФ, полностью игнорируя российское законодательство.