Интернет-зависимость — болезнь XXI века

Интернет прочно вошел в нашу жизнь в конце XX века, и сегодня мы уже не мыслим существование без Всемирной паутины — и работа, и личная жизнь, и развлечения, — все завязано на ней.

Интернет настолько заполнил наше существование, что выросло уже несколько поколений, которые не представляют жизни без него. Сегодня дети, выражаясь фигурально, рождаются со смартфонами в руках. Поэтому интернет-зависимость — это, фактически, болезнь XXI века.

Что такое интернет-зависимость, каковы ее причины, насколько она опасна, и как с ней бороться, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Что такое интернет-зависимость

Интернет-зависимость, которую иногда называют интернет-аддикцией, — это навязчивое непреодолимое желание постоянно пользоваться Интернетом, избыточное пользование им, проведение большого количества времени в Сети.

Интернет-зависимость в большинстве стран не признают психическим расстройством, однако в 2019 году в списки заболеваний по официальным медицинским критериям (МКБ-11) включены зависимость от видеоигр и зависимость от азартных онлайн-игр. При этом интернет-зависимость считается заболеванием в Австралии, Китае, Индии, Италии, Южной Корее и Японии.

История вопроса

Впервые об интернет-зависимости заговорили в 1995 году, когда Всемирная паутина еще только начинала захватывать мир. Первым это расстройство описал американский психиатр Айвен Голдберг, который считал, что избыточное пользование Интернетом способно вызвать болезненное стрессовое состояние, сходное по действию с психоактивными веществами.

В России о возможности деструктивного влияния Интернета, в первую очередь на подростков, впервые заговорили в 2000-е годы.

Сегодня официальной статистики о числе страдающих интернет-зависимостью нет. Это связано с тем, что люди с подобными проблемами предпочитают оставаться в тени, не обращаясь за помощью. Кроме того, в большинстве стран медики не признают интернет-зависимость болезнью.

Тем не менее проблема существует. Специалисты в области психического здоровья приводят данные, что диагноз интернет-зависимость можно ставить примерно 7-10% людей на планете, а предрасположенность к этому расстройству есть у 40% людей. При этом у подростков 12-13 лет этот показатель может достигать 80%.

Причины интернет-зависимости

Психологи называют в качестве причин: простоту виртуального мира по сравнению с реальным, отсутствие в Интернете каких-либо обязательств и ответственности, одиночество, различные личностные и психологические проблемы и так далее.

Симптомы интернет-зависимости

— Абстиненция: добровольный отказ всего, кроме проведения времени за компьютером или с гаджетом в руках. — Компульсивность: неконтролируемое поведение, единственная цель которого — оказаться за компьютером или с гаджетом в руках. — Отрицание: снижение критики по отношению к возможным негативным последствиям своего поведения. — Толерантность: снижение реакции на длительность работы за компьютером или нахождения в Интернете.

Угрозы и риски

— Клиповое мышление: человек воспринимает мир исключительно через короткие яркие образы или небольшие видеоролики. — Деградация: сокращение словарного запаса, ухудшение восприятия информации. — Сбой логического мышления: исчезает возможность мыслить последовательно, отделять главное от второстепенного.

Последствия интернет-зависимости

— Упрощение картины мира. — Искусственный интеллект замещает человеческий. — Знания подростков, наиболее подверженных этому пристрастию, становятся поверхностными. — В то же время болезненная зависимость от Интернета может появиться у людей в любом возрасте.

Как лечить интернет-зависимость

Методик, доказавших свою эффективность и безопасность, пока не существует. В Китае, где проблема интернет-зависимости считается очень серьезной, подростков пытаются лечить, в том числе такими жесткими методами, как электрошок, который раньше применялся для лечения психических расстройств. Впрочем, по данным психиатров, этот метод крайне опасен, а на интернет-зависимость никак не влияет.

Пытаются лечить это расстройство также в Японии и в некоторых других странах, но данных о положительных стойких результатах пока нет.

Согласно прогнозам, количество людей, страдающих от интернет-зависимости, к 2025 году составит несколько миллиардов человек. Это связано с тем, что количество интернет-пользователей и среднее время, которое люди проводят в Сети, с каждым годом увеличиваются.