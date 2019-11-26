Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

Уличные беспорядки в центре столицы, тюремные сроки для наиболее рьяных оппозиционеров, тысячи текстов про «Умное голосование» и осваивание бюджетов организованным сообществом Алексея Навального понадобились лишь для того, чтобы протащить в Мосгордуму послушных исполнителей чужой политической воли. Это стало ясно после того, как 25 ноября в рядах депутатов МГД от КПРФ разразился страшный скандал.

В тот день в Мосгордуме обсудили поправки ко второму чтению проекта столичного бюджета. Из 15 поправок «Единой России» департаменты правительства города поддержали только четыре. Из шестнадцати поправок, внесенных КПРФ, три были согласованы.

А вечером того же дня депутат Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Локтев, поддержанный «Умным голосованием» Навального, выложил на своей странице в Facebook крайне эмоциональное сообщение, обвиняющее руководство КПРФ… в сговоре.

«Мерзкий сговор руководства партии, — с возмущением написал Локтев. — Я уверен, что после этого у нас будет только один депутат ГД, и тот по списку. Остальных кинут. Заседание было. На фракции присутствовало 6 человек, голосования не было. Нас поставили перед фактом».

В доказательство своих слов Локтев приложил фотографию постановления МГК КПРФ, в котором его первый секретарь Валерий Рашкин в ультимативном тоне приказывает депутатам-коммунистам в Мосгордуме проголосовать в третьем чтении «за» проект столичного бюджета. В крайнем случае разрешается воздержаться.

Этот пост в соцсети, раскрывающий тайные механизмы принятия решений оппозиционными депутатами, вызвал резкую реакцию как у подписчиков Локтева, так и среди руководства КПРФ.

Отстаивать «поруганную честь» партии в комментарии к коллеге пожаловала еще одна депутат МГД от КПРФ Любовь Никитина. Она попыталась выгородить Рашкина, в своем длинном комментарии оправдав рассылаемые им приказы тем, что «бюро Московского горкома КПРФ приняло решение». А в конце ловко переключила внимание на важность самого бюджета, хотя с этим никто и не спорил.

При этом Никитина весьма ясно дала понять Локтеву, благодаря чему тот вообще попал в депутатское кресло.

«Партия оказала поддержку, начиная с освобождения от сбора подписей и заканчивая предоставлением больших ресурсов», — отчитала коммунистка своего неопытного коллегу.

Очень скоро Локтев удалил и сам пост, и все документы с обсуждением. Но и тут он не смог удержать язык за зубами.

«Пост удален по просьбе товарищей», — с потрясающей откровенностью объяснил свой поступок депутат от КПРФ.

Какие именно «старшие товарищи» приказали ему это сделать, Локтев не рассказал, но догадаться совсем несложно.

После открытой политической манипуляции даже самые убежденные либералы начали что-то подозревать. Прямо на их глазах разворачиваются удивительные события.

Оказывается, что все это «Умное голосование», а также массовые беспорядки, перекрытые улицы, сломанные в драках с полицией ноги, руки и судьбы молодых людей, заразившихся вирусом либеральной пропаганды, — все было задумано Навальным и его кураторами с целью провести в Мосгордуму откровенных «политических спойлеров», отнявших голоса у реальных кандидатов.

Сами же прорвавшиеся во власть персонажи не обладают, да и не могут обладать ни необходимым опытом, ни политическим весом. Они способны лишь на покорное исполнение воли своего начальства.

Видимо, именно это и обсуждал Навальный после своего возвращения из США на встрече с Рашкиным в начале ноября.

А в конце месяца семейство Навальных уже отправилось греться в очередной зарубежный вояж — в любимую Италию. Сроки-то за уличные беспорядки мотает не Алексей.

Теперь развеяны последние сомнения, что ради красивой жизни и фотографий в Instagram «Леша-биткоин» готов по сходной цене продать даже протест. Для кого-то цена оказалась действительно велика — но разве это волнует Навального?

Похоже, что на биткоины Навальный способен променять абсолютно все, лишь бы нашелся покупатель побогаче. Ну а Россия для него — не более чем место, где можно делать хорошие деньги на протесте вечно неспокойной молодежи.