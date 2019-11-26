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Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

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Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

Уличные беспорядки в центре столицы, тюремные сроки для наиболее рьяных оппозиционеров, тысячи текстов про «Умное голосование» и осваивание бюджетов организованным сообществом Алексея Навального понадобились лишь для того, чтобы протащить в Мосгордуму послушных исполнителей чужой политической воли. Это стало ясно после того, как 25 ноября в рядах депутатов МГД от КПРФ разразился страшный скандал.

В тот день в Мосгордуме обсудили поправки ко второму чтению проекта столичного бюджета. Из 15 поправок «Единой России» департаменты правительства города поддержали только четыре. Из шестнадцати поправок, внесенных КПРФ, три были согласованы.

А вечером того же дня депутат Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Локтев, поддержанный «Умным голосованием» Навального, выложил на своей странице в Facebook крайне эмоциональное сообщение, обвиняющее руководство КПРФ… в сговоре.

«Мерзкий сговор руководства партии, — с возмущением написал Локтев. — Я уверен, что после этого у нас будет только один депутат ГД, и тот по списку. Остальных кинут. Заседание было. На фракции присутствовало 6 человек, голосования не было. Нас поставили перед фактом».

Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

В доказательство своих слов Локтев приложил фотографию постановления МГК КПРФ, в котором его первый секретарь Валерий Рашкин в ультимативном тоне приказывает депутатам-коммунистам в Мосгордуме проголосовать в третьем чтении «за» проект столичного бюджета. В крайнем случае разрешается воздержаться.

Этот пост в соцсети, раскрывающий тайные механизмы принятия решений оппозиционными депутатами, вызвал резкую реакцию как у подписчиков Локтева, так и среди руководства КПРФ.

Отстаивать «поруганную честь» партии в комментарии к коллеге пожаловала еще одна депутат МГД от КПРФ Любовь Никитина. Она попыталась выгородить Рашкина, в своем длинном комментарии оправдав рассылаемые им приказы тем, что «бюро Московского горкома КПРФ приняло решение». А в конце ловко переключила внимание на важность самого бюджета, хотя с этим никто и не спорил. 

При этом Никитина весьма ясно дала понять Локтеву, благодаря чему тот вообще попал в депутатское кресло.

«Партия оказала поддержку, начиная с освобождения от сбора подписей и заканчивая предоставлением больших ресурсов», — отчитала коммунистка своего неопытного коллегу.

Очень скоро Локтев удалил и сам пост, и все документы с обсуждением. Но и тут он не смог удержать язык за зубами.

«Пост удален по просьбе товарищей», — с потрясающей откровенностью объяснил свой поступок депутат от КПРФ. 

Какие именно «старшие товарищи» приказали ему это сделать, Локтев не рассказал, но догадаться совсем несложно.

Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

После открытой политической манипуляции даже самые убежденные либералы начали что-то подозревать. Прямо на их глазах разворачиваются удивительные события. 

Оказывается, что все это «Умное голосование», а также массовые беспорядки, перекрытые улицы, сломанные в драках с полицией ноги, руки и судьбы молодых людей, заразившихся вирусом либеральной пропаганды, — все было задумано Навальным и его кураторами с целью провести в Мосгордуму откровенных «политических спойлеров», отнявших голоса у реальных кандидатов.

Сами же прорвавшиеся во власть персонажи не обладают, да и не могут обладать ни необходимым опытом, ни политическим весом. Они способны лишь на покорное исполнение воли своего начальства.

Видимо, именно это и обсуждал Навальный после своего возвращения из США на встрече с Рашкиным в начале ноября. 

А в конце месяца семейство Навальных уже отправилось греться в очередной зарубежный вояж — в любимую Италию. Сроки-то за уличные беспорядки мотает не Алексей.

Навальный надул сторонников с УГ-списком, протолкнув в Мосгордуму спойлеров

Теперь развеяны последние сомнения, что ради красивой жизни и фотографий в Instagram «Леша-биткоин» готов по сходной цене продать даже протест. Для кого-то цена оказалась действительно велика — но разве это волнует Навального? 

Похоже, что на биткоины Навальный способен променять абсолютно все, лишь бы нашелся покупатель побогаче. Ну а Россия для него — не более чем место, где можно делать хорошие деньги на протесте вечно неспокойной молодежи.

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