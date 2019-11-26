Вице-спикер Госдумы не исключил введения уголовного наказания для спортсменов за допинг

В России могут ввести уголовную ответственность для спортсменов за использование допинга. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

На фоне предыдущих допинговых скандалов в этом году был принят закон о штрафах для спортсменов за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Сумма наказания составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

«Закон был принят, но мы сейчас видим, что, наверное, он недостаточно суров. Потому что те штрафы, которые там прописаны, вероятно, недостаточно действуют на спортсменов. И я думаю, что можно будет в дальнейшем задуматься и о введении даже уголовной ответственности по примеру некоторых стран», — заявил Лебедев, отвечая на вопрос о возможности новых инициатив на фоне очередного витка допинговых скандалов.

Он также привел пример государства, в котором уже предусмотрена такая норма.

«В Германии существует уголовная ответственность за допинг. Если вы мне сейчас назовете за последние 5-7 лет хотя бы одного немца, попавшегося на допинге, я вам поаплодирую. Но мы этого с вами сделать не сможем, потому что их нет», — сказал Игорь Лебедев.

По мнению представителя фракции ЛДПР, допинг — это «бич современного спорта», но в связи с действием соответствующего наказания данную страну он обошел.

«Давайте не будем все-таки бежать впереди паровоза, а будем действовать поэтапно. Даже сейчас обсуждение возможных шагов после отстранения нас от Олимпиады преждевременно, потому что это решение еще не принято. Да, комитет выступил с рекомендациями, но ключевое слово здесь — «рекомендации». Окончательное решение принимает исполком WADA, заседание которого состоится 9 декабря», — отметил собеседник ФАН, отвечая на вопрос о возможных сроках внесения соответствующей инициативы.

Исполком может и не принять рекомендации комитета и поддержать свое решение, которое будет заключаться в том, что сборная России поедет на Олимпиаду под своим флагом и гимном, обратил внимание Лебедев.

«Давайте дождемся решения, увидим, каким оно будет. И в зависимости уже от этого будем смотреть, что мы можем сделать или как мы можем поступать дальше», — подытожил заместитель председателя Госдумы.

Напомним, ранее комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.