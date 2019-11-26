Чтобы улучшить жизнь украинцев, власти должны ликвидировать компании-монополисты



Киевские эксперты проанализировали промежуточные итоги работы нового правительства Украины и пришли к неутешительным выводам. Цены на основные потребительские товары в стране продолжают расти, так же как и тарифы на газ и услуги ЖКХ. Зарплаты и пенсии простых украинцев остаются на том же уровне или снижаются, бедность населения продолжает стремительно расти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению киевского политолога и экономиста Андрея Новака, новое правительство Украины пока не сумело преодолеть пагубную тенденцию — население страны продолжает стремительно нищать. А экономическая политика кабмина Алексея Гончарука, судя по принятому бюджету-2020, мало чем отличается от действий правительства Владимира Гройсмана.

«Ситуация с деятельностью нового правительства выглядит как дежавю — «старые грабли снова работают», — констатировал эксперт. — Самое печальное — в том, что новое украинское правительство самоустраняется от выполнения государством «социальных» функций. Граждан вынуждают платить за все по рыночным ценам, в то время как украинский уровень доходов очень далек от европейского. Получается, что жители, имея украинские доходы, вынуждены оплачивать непомерные коммунальные тарифы так же, как при режиме бывшего главы страны Петра Порошенко».

Новак отмечает, что он и его коллеги-экономисты даже не могут спрогнозировать реальный рост цен на основные товары и услуги.

«Текущий рост цен на основные товары намного превышает темпы роста реальных доходов украинцев — они не только не растут, но продолжают падать. Как следствие, падает спрос на продукты, товары и услуги, и наши граждане с каждым месяцем могут позволить себе все меньше, — говорит он. — Пагубно влияет на экономику и то, что сегодня ею продолжают управлять прежние руководители: министр финансов остался тот же, что и при Порошенко, сохранил свое место и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Именно он, кстати, активно тормозит переговоры по новому транзитному соглашению с «Газпромом». Возникает риторический вопрос: зачем украинцы меняли правительство и парламент, если общая экономическая политика (прежде всего энергетическая и финансовая) остается прежней?»

По мнению экономиста, еще один тренд, доставшийся новому кабмину от старого, гройсмановского, — это то, что рост цен на ЖКХ и энергоресурсы по-прежнему «прикрывают» требованиями Международного валютного фонда.

«Наши новые политики уже привыкли оправдывать все непопулярные меры некими «требованиями МВФ», — считает аналитик. — Коррупционные «схемы» с вывозом с Украины леса-кругляка, с установлением цен на газ прикрывают сегодня «требованиями внешних кредиторов Украины». Но экономисты прекрасно понимают, что МВФ как финансовая организация не имеет никакого отношения к формированию любых цен на Украине. Со своей стороны Фонд требует лишь сбалансированного государственного бюджета страны и не более. Цены на газ, как и на любой другой товар, Международный валютный фонд не интересуют. Поэтому попытки высших чиновников «прикрыться» им выглядят жалко.

Новак оговаривается, что нельзя говорить о «незаконности» тарифов на газ, поскольку они формируются юридически правильно, постановлениями и указами кабинета министров Украины.

«Но «экономически обоснованными» нынешние тарифы на голубое топливо ни в коем случае не являются — просто потому, что на Украине нет рынка. На каждом этапе формирования цен — добыче, очистке, транспортировке газа до потребителя — у нас есть компании-монополисты, которые действуют, исходя из собственной выгоды. В итоге на голубое топливо у нас установлена монополистическая цена, идущая вразрез с интересами простых украинцев».

О каком рынке может идти речь, если украинские потребители даже не могут сами выбирать себе поставщиков электроэнергии, газа или жилищно-коммунальных услуг в целом, говорит эксперт. А если нет выбора, то это значит, что нет и конкуренции, нет рынка как такового.

«Понятием рынка чиновники у нас прикрываются тогда, когда повышают цены и тарифы на ЖКХ, — сетует экономист. — При этом официальная риторика власти идет вразрез с ее реальными действиями. С одной стороны, президент Владимир Зеленский чуть ли не прямо запретил кабмину повышать тарифы, пригрозив отправить его за это в отставку. Но, согласно своим полномочиям, глава Украины не может вести экономическую политику. Ее ведут два института — кабмин и Нацбанк Украины, где сидят во многом старые «порошенковские» кадры. Эти люди привыкли переваливать все расходы государства на население».

Андрей Новак сомневается в том, что Зеленский исполнит обещание «отправить правительство в отставку, если оно не справится с выполнением его предвыборных обещаний».

«Я думаю, что, как только будет подписано новое соглашение с МВФ, это будет подано властью как «огромная перемога», и на этом все успокоятся. Но, к сожалению, не успокоятся рядовые украинские потребители — они будут вынуждены оплачивать энергоресурсы и «коммуналку» по повышенным тарифам. Для большинства из них это будет очень болезненно, особенно в отопительный сезон».

Одним из главных виновников создавшейся ситуации, при которой компании-монополисты буквально пухнут от денег, а население нищает, аналитик назвал «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» — это сама по себе крупнейшая коррупционная схема. Через фирмы-«прокладки», через якобы «реверсный» газ из Европы она ежемесячно высасывает сотни миллионов «лишних» гривен из карманов простых украинцев. По сути, это абсолютно ненужный посредник между поставщиком и потребителями. Эта компания ничего не дает Украине с самого момента своего возникновения, кроме постоянных повышений цен и тарифов».

Экономист отметил, что для добычи газа в стране есть «Укргаздобыча», для транспортировки газа — «Укртрансгаз» — компании, которые непосредственно «делают энергетику». А для распределения голубого топлива среди украинцев есть региональные предприятия — «Облэнерго», «Облгазы» и т. д.

«Нафтогаз» же занимается только установлением сверхвысоких тарифов на газ, а затем отчитывается о своих сверхприбылях. Напомню, что по итогам 2018 года чистая прибыль компании была больше, чем у всего российского «Газпрома» — концерна, который в год добывает миллиарды кубометров и продает их по всему миру! — возмущается Новак. — А ведь сверхприбыли идут в «Нафтогаз» от оплаты нами, украинскими потребителями, непомерных тарифов. Новая власть должна понять, что главной целью деятельности «Нафтогаза» как государственного монополиста должна быть не сверхприбыль, а обеспечение граждан доступным энергоресурсом. То есть схему работы этой компании нужно изменить таким образом, чтобы она работала для удобства украинцев».

По мнению эксперта, команде Зеленского предстоит проделать огромную работу для того, чтобы снизить давление компаний-монополистов на карманы простых граждан. Только в этом случае могут высвободиться миллиарды гривен на повышение пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам.