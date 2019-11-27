Сирия, 27 ноября. Стало известно, что в результате удара США по нефтяным объектам на северо-востоке Алеппо погибли трое рабочих. Делегация из РФ по гражданским делам посетила освобожденный город Кобани. ВВС САР ответили на нарушения джихадистов к юго-западу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на нарушения джихадистов к юго-западу от Идлиба авиаударом по позициям «Тахрир аш-Шам».

Международная коалиция: виновна в гибели как минимум троих жителей Алеппо, убитых в ходе бомбардировки ВВС США по нефтяным объектам в районе Аль-Баба; перебрасывает бронетехнику из западных предместий Хасаки на южную окраину города.

«Исламское государство»1 (ИГ1): лишилось части укрытий в иракской провинции Салах-эд-Дин в результате воздушной операции ВВС Ирака.

Провинция Алеппо

Поиски жертв и раненых на нефтеперерабатывающих заводах к северо-востоку от Аль-Баба, по которым предположительно ударили ВВС международной коалиции во главе с США, велись в понедельник до самой ночи, но спасательным отрядам не удалось обнаружить никого из пострадавших, и поисковая операция закончилась тушением пожаров. Накануне уже при дневном свете, однако, были найдены тела троих погибших гражданских лиц, передает местный источник в Twitter (@mohmad_rasheed). Также было опубликовано видео с места событий. Согласно уточненным данным, убитые были рабочими на подвергнувшихся бомбардировкам предприятиях.

Согласно сведениям North Press Agency, российская сторона нанесла первый официальный визит в город Кобани на северо-востоке провинции Алеппо, который недавно вернулся в ведение центральных властей САР. С представителями местной администрации встретилась делегация из РФ по гражданским делам. Ранее населенный пункт, находящийся на восточном побережье Евфрата, был в оккупации курдских бандгрупп и Соединенных Штатов, и за это время гуманитарная ситуация в данном регионе почти достигла катастрофического уровня.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по расположениям террористических бандформирований к юго-западу от Идлиба после очередных обстрелов со стороны боевиков, которые велись в нарушение установленного в зоне деэскалации перемирия. По информации портала Baladi News, бомбардировка велась в районе населенного пункта Кансафра. Данные о масштабе урона, причиненного исламистам, оппозиционное агентство не приводит. В этой местности базируются преимущественно члены джихадистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», созданного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ). Данные бандгруппы не прекращают время от времени открывать огонь как по позициям Сирийской арабской армии (САА), так и по близлежащим мирным кварталам.

Провинция Хасака

Американские бронетранспортеры продолжают передислоцироваться с военной базы США к западу от Хасаки на южную окраину города, сообщает North Press Agency. Очередная колонна была зафиксирована на видео. Немного раньше по тому же пути двигался конвой из трех бронированных автомашин Соединенных Штатов. Напомним, правительственные силы в настоящее время расширяют свою зону контроля в западных окрестностях административного центра, прежде всего — в районе населенного пункта Тель-Тамр. Американцы и союзные им курдские боевики из Отрядов народной самообороны (YPG) в соответствии с российско-турецким сочинским меморандумом должны покинуть территорию зоны безопасности на севере САР, простирающуюся вглубь страны на 30 километров — вплоть до шоссе М4.

Ирак

Иракские ВВС сбросили две бомбы на объекты остатков бандгрупп «Исламского государства» (запрещено в РФ) в пустынной местности провинции Салах-эд-Дин. Согласно информации, размещенной на странице вооруженных сил страны в Twitter, под ударом оказались хранилища с топливом и места для ночлега джихадистов. Кроме того, было выложено видео воздушной атаки. Террористы ИГ все еще сохраняют широкое присутствие в ряде регионов Ирака, прежде всего в его северной части и в пустыне на западе республики, где пролегает граница с соседней Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.