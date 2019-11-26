Конкурс «Лидеры России» определит лучших в специализации «Наука»

Москва, 26 ноября. Эксперты объяснили, как подготовиться к тесту конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука».

Участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — смогут 2 декабря попробовать свои силы в рамках демонстрационного теста по специализации «Наука». Об этом говорится в пресс-релизе конкурса.

На прохождение теста, который состоит из 40 вопросов, у участников есть двое суток. Соорганизаторы теста, эксперты координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте РФ по науке и образованию объяснили, какие задания были включены в данный этап.

Председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков рассказал, что перед составлением теста эксперты разработали портрет современного лидера науки, который обязательно должен обладать следующими навыками: умением коммуницировать, выстраивать кооперации с научными группами, использовать существующие инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания.

Как сообщил проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Борис Коробец, с помощью теста проверяется знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов. Также, по словам эксперта, лидер науки должен обладать множеством организационных функций.

«Особое внимание в тестах будет уделено знанию стратегии научно-технологического развития РФ, определяющей основные тренды развития российской науки. Молодые ученые ее, безусловно, должны знать, потому что один из основных принципов стратегии — это наука для людей, то есть наука, которая необходима нашему населению», — обратил внимание Коробец.

Некоторые вопросы будут посвящены результатам научно-исследовательской деятельности, поделился лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин. По его словам, участники должны уметь пользоваться различными базами данных, в том числе Scopus, Web of Science. Кроме того, важно знать способы подачи патентных заявок.

Победитель президентской программы исследовательских проектов, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимир Лазарев добавил, что часть вопросов в тесте будет посвящена истории и методологии науки.

Отметим, организаторы получили больше 20 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука». Дистанционный этап пройдут 300 человек.