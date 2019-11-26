Соловьев назвал доказанным фактом западные источники финансирования «Эха Москвы»

Москва, 26 ноября. Ситуацию вокруг «Эха Москвы» необходимо взять под контроль, если информация о том, что радиостанция существует на западные средства, окажется правдой. Такое мнение во вторник выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал опасения главреда «Эха» Алексея Венедиктова попасть под новый закон о СМИ-иностранных агентах.

«Если будут доказательства или хотя бы намеки на их западное финансирование, то необходимо взять под контроль и тщательно проводить расследование этих дел. Я не скрою, что многие боятся связываться с ними. Но если есть факты, то они должны ответить по закону», — пояснил Милонов «ПолитЭксперту».

По его словам, ангажированность «Эха Москвы» и других либеральных СМИ «убивает» статус независимой журналистики в России. В свою очередь известный российский телеведущий Владимир Соловьев отметил, что наличие у «Эха» иностранных источников финансирования — это не предположение, а факт, основанный на доказательствах.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Согласно документу, для работы в стране такие медиа будут обязаны учредить российское юридическое лицо. Все материалы издания при этом должны будут публиковаться исключительно со специальным указанием на то, кем они созданы.

Кроме того, законом вводится положение о возможности признания иноагентом организации или частного лица. Данная норма коснется тех, кто участвует в создании или распространении контента зарубежного СМИ-иноагента или учрежденного им юрлица, а также получает за это денежные средства или иное имущество из иностранных источников.