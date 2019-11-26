Главные новости 26 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 26 ноября.

Китайский зодиак и астрологический прогноз на Новый 2020 год Белой металлической крысы — гороскоп для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на Новый 2020 год Крысы — гороскоп для всех знаков зодиака.

Сестра Софии Ротару прокомментировала интервью, в котором она якобы сообщила, что Ротару спонсировала АТО. Сестра Ротару прокомментировала свое интервью о спонсировании певицей войны в Донбассе.

Киев в случае отсутствия транзитного контракта собирается с нового года закачивать российский газ в свои хранилища. В Госдуме рассказали, чем грозит Европе воровство российского газа Украиной.

Ученые выяснили, какая ягода эффективнее всего снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи выяснили, какая ягода самая полезная для сердца и сосудов.

Студентка университета в польском городе Ольштын назвала ехавшую с ней в поезде украинку «животным» и «уборщицей». Польская студентка назвала украинку «животным» из-за места в поезде.

Николай Басков открыто поддержал коллегу Софию Ротару. Басков заступился за Ротару, решившую выступить в России.

Власти Турции активно занимаются переброской сирийских джихадистов в Ливию для помощи так называемому ПНС. Появились неопровержимые доказательства переброски Турцией сирийских боевиков в Ливию.

Алексей Оржель заявил, что существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа.

Российские власти с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком будут отменены с 2020 года.

В Минобороны заявили, что ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат. Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту военный спутник.