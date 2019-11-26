Шнуров и Васильева поспорили о блогерах, успешном сварщике и зарплатах учителей

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров и министр просвещения РФ Ольга Васильева поговорили, а местами даже поспорили о российском образовании, имидже «успешного сварщика» и школах будущего в программе «Диалог» на канале «Россия 24», а также простым языком объяснили, что такое национальный проект «Образование». Правда ли, что Россия — страна учителей, и сколько им будут платить? Какие люди нужны РФ и появится ли у нас свой Илон Маск или Стив Джобс? Самые яркие моменты из диалога шоумена и российского министра читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Надеюсь, нас ждет не страна блогеров»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева и музыкант, член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров встретились в выпуске совместного проекта российского информационного канала «Россия 24» и пресс-службы правительства РФ — программы «Диалог».

«Мне интересно просто как обывателю, что же будет с Россией, чего мы строим? — поинтересовался Шнуров. — Кого мы готовим, кто у нас по выходу должен получиться?»

Он добавил, что очень надеется увидеть в дальнейшем не страну блогеров, в которую превратится Россия.

Ольга Васильева призвала готовить людей для жизни в мире, «который наступит через какое-то количество лет», с новыми технологиями и другим восприятием реальности. По ее словам, России потребуются «высокообразованные и широко интеллектуальные» молодые люди, а узкие компетенции в этом только помешают.

«Я не вижу запроса у общества на образованных людей, — возразил артист. — Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных».

Так разговор перешел на популярность блогеров и сомнительное воспитание детей, которые выкладывают в Сеть издевательства над сверстниками. Министр припомнила Шнурову его же высказывание из интервью, где тот заявил: «Если у тебя интеллект и кругозор как барсетка, у тебя мир как барсетка».

«Я не хочу, чтобы у наших детей мир был барсеткой», — призналась Ольга Васильева и раскритиковала популярный образ «успешного человека».

«Для того чтобы мы говорили о нашем будущем в большом смысле, мы должны научить трудиться, опять вернуться к тому, что нужно шаг за шагом пахать в своей области, чтобы были результаты. Нет?» — уточнила она у музыканта.

Шнуров в ответ привел примеры Илона Маска и Стива Джобса, которые вдохновляют американскую молодежь, и попросил собеседницу привести подобные примеры из России.

«У них есть примеры, когда люди говорят: «Я очень много работал, и я достиг». У нас есть люди, которые сделали видеоконтент и стали очень успешными. Но никто не говорит о том, что я вот прочитал такую-то книгу, я учился, я сделал вот такие-то шаги...» — объяснил артист.

Ольга Васильева в ответ предложила перестать «заниматься самобичеванием» и рассказывать «о том, что у нас есть прекрасные конструкторы, у нас есть чудесные инженеры, у нас прекрасные врачи, прекрасные учителя, прекрасные музыканты».

«Я вам другое могу сказать: у нас найти сварщика в стране невозможно, у нас сварщики нарасхват, их просто нет, — заявила министр. — Это проблема — найти классных людей в рабочих специальностях, которых мы должны готовить. Как вы считаете, можно быть счастливым в рабочей специальности? Я считаю, что можно».

Шнуров, правда, усомнился в образе «успешного сварщика» и заявил, что, если снять блокбастер о сварщике, «это будут выброшенные деньги». Зато призвал рассказывать о примерах, подобных ему самому.

«Я человек, родившийся в коммунальной квартире. Я занимался вот этим делом, довольно странным, но тем не менее... Я вкладывал туда силы, вкладывал свое образование, я все время находился в стадии формирования своих знаний, я никогда не стоял на месте. Я всегда был ориентирован на изменяющийся мир. Так давайте про этих людей рассказывать, про тех людей, которые делают свои дела. Есть куча профессий, куча работ, где есть действительно успешные люди, но они не находятся в медийной повестке».

Простыми словами про нацпроект «Образование»

«Я вот краем уха, из своей засады шоу-бизнеса слышал о том, что есть национальный проект «Образование», — признался Сергей Шнуров и попросил министра просвещения рассказать о нем «буквально в двух словах».

«Первая цель национального проекта — это войти в десятку лучших ведущих систем общего, то есть школьного образования. В недалеком прошлом мы там были», — рассказала Ольга Васильева.

Она вспомнила, что в 1986 году страна была мировым лидером по функциональной грамотности.

«Вторая цель — это воспитание человека, — добавила министр. — Большой проект «Образование» складывается из десяти федеральных проектов. Чтобы все получилось, на мой взгляд, нужно иметь три составляющих компонента. Это материально-техническая база школы, содержание образования и учителя».

Здесь Шнурова ждали неожиданные цифры: в России 16 млн школьников и 1,3 млн учителей, которым нужны новые современные школы.

«Я-то думал, что у нас страна охранников, а у нас страна учителей, получается», — удивился артист и заодно уточнил, будет ли в России профессия учителя престижной и хорошо оплачиваемой.

«Она должна быть такой и обязательно будет, — заверила министр. — В рамках национального проекта «Образование» у нас есть федеральный проект «Учитель будущего», где в первую очередь мы говорим о национальной системе учительского роста. Человек должен расти, тем более педагог, и это связано напрямую с повышением его заработной платы».

Кроме того, Ольга Васильева рассказала Шнурову о новых российских мобильных и стационарных «кванториумах», где дети пробуют себя в научно-техническом творчестве. Особенно они важны для сельских школ (а в России их половина — 27 тысяч сельских школ из 42 тысяч школ на территории страны).

«Мы сделали уже сейчас 2 тысячи специальных центров, которые назвали, может быть, громко — «точки роста». Как раз для того, чтобы сельские дети у нас также могли заниматься научно-техническим творчеством. Потом мы планируем открыть там гуманитарное направление. Я глубоко убеждена, что каждый ребенок, живущий в России, должен получить равное, качественное базовое образование. Потом, если есть возможность, желание и — самое главное — трудолюбие, ты идешь по углубленной программе. И все это в рамках национального проекта».

Полную версию беседы Сергея Шнурова и Ольги Васильевой смотрите в программе «Диалог» на канале «Россия 24».