Судоходная компания Крыма и Сирии позволит ускорить послевоенное восстановление САР

Москва, 26 ноября. Природно-климатические условия ведения хозяйства на территории Сирии позволяют Дамаску круглогодично снабжать Россию неограниченными объемами сельхозпродукции. В свою очередь Россия будет Россия будет поставлять в Сирию промышленную продукцию, а также строительные материалы. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее заместитель председателя Совета министров республики Крым Георгий Мурадов заявил, что через пять месяцев будет создана судоходная компания, которая обеспечит регулярные морские грузоперевозки между портами Сирии и Крым.

Джаралла отметил, что объем поставляемой из Сирии в Крым продукции полностью покроет потребности полуострова, а также позволит наладить ее поставки на материковую часть России.

«В силу климата и особенностей ведения хозяйства Сирия практически круглогодично может снабжать российского потребителя значительными объемами сельхозпродукции», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что Сирия не производит генно-модифицированную продукцию, поэтому российские потребители будут обеспечены сирийскими товарами высокого качества. При этом сирийская сторона уже сейчас готова начать поставки цитрусовых, баклажан, оливок и медицинские препараты растительного происхождения. Эксперт добавил, что Крым готов поставлять в Сирию промышленную продукцию и строительные материалы, в которых сейчас нуждается Дамаск, передает «Экономика сегодня».

Кроме того, Крым может обеспечить Сирию электротехнической продукцией, сварочным оборудованием, продуктами химической и металлургической промышленности. Российская сторона также способна полностью покрыть потребности Сирии в зерновых. При этом со временем Сирия может стать зерновым хабом России на Ближнем Востоке.

Джаралла отметил, что торговое сотрудничество между Сирией и Крымом станет толчком для развития портового морского хозяйства на полуострове, а также позволит восстановить судостроительную отрасль.

«В перспективе хотелось бы, чтобы все это привело к возрождению судостроительной отрасли Крыма в полном масштабе, для чего потребуются серьезные энергетические мощности для заводов и модернизация местных предприятий с привлечением частного капитала», — добавил политолог.

Джаралла подчеркнул, что торговое взаимодействие Сирии и Крыма является хорошим примером экономического сотрудничества в условиях внешнего санкционного давления.