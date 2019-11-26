«Новая газета» не ответила на запрос ФАН о связях Короткова с ИГ и Ходорковским

Федеральное агентство новостей не получило ответа от руководства «Новой газеты» на запрос о сотрудничестве корреспондента Дениса Короткова с террористами запрещенной РФ организации «Исламское государство»1 и беглым олигархом Михаилом Ходорковским. ФАН обратилось к МВД, ФСБ и НАК с просьбой провести соответствующие проверки.

Ранее ФАН опубликовало первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»11. Как стало известно, корреспондент «Новой газеты» Коротков на протяжении долгого времени сотрудничает с террористами ИГИЛ1. Кроме того, он получал финансирование от беглого олигарха Михаила Ходорковского и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, нажитых преступным путем.

С Ходорковским Коротков предпочитал встречаться за границей — в Германии, Чехии, Черногории. Многолетнее сотрудничество было подкреплено не только взаимной ненавистью к России, но и щедрой оплатой заказов от Ходорковского. Как заявили источники ФАН, беглый олигарх спонсировал корреспондента «Новой газеты» на десятки миллионов рублей. Коротков со своей стороны продолжал сотрудничать с ИГ и выпускать материалы про действия Минобороны РФ в Сирии, а также различные фейки про ЧВК «Вагнера».

Федеральное агентство новостей пыталось получить комментарий руководства Короткова в «Новой газете» относительно его связей с боевиками и преступниками, однако главный редактор издания Дмитрий Муратов по-прежнему не ответил на запрос. Пока что единственный ответ «Новой газеты» — издевательская по форме, но беспомощная публикация. В ней фейки еще 2017 года выдаются за новые и чуть ли не сенсационные. Слабая попытка.

Редакция ФАН обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также главе Федеральной службы безопасности РФ и Национального антитеррористического комитета Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Короткова.

«В связи с этим просим вас в рамках ваших полномочий содействовать проведению расследования деятельности «Новой газеты» и ее персонала и сообщить нам о результатах этого расследования», — говорится в письме, адресованном главе МВД РФ.

Ранее известный писатель Эдуард Лимонов прокомментировал сомнительные факты из карьеры корреспондента «Новой газеты». Публицист отметил, что Коротков сливал террористам «Исламского государства» личные данные российских военных, что является настоящим предательством Родины. Он выразил мнение, что журналист должен понести наказание.

Этой же точки зрения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал выяснить, каким образом либеральные журналисты в России стали средством западных спецслужб и способствуют уничтожению российских военных, раскрывая их данные.

1 Организация запрещена на территории РФ.