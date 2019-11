Курдские боевики могут стоять за новым терактом в городе Телль-Халаф на севере Сирии

Дамаск, 26 ноября. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на одной из площадей города Телль-Халаф на севере Сирии.

Телль-Халаф расположен в нескольких километрах северо-западнее от города Рас-аль-Айн, который был одним из первых освобожден от курдских боевиков в ходе операции «Источник мира». Точных данных о погибших и пострадавших на данный момент нет. Информация и видео с места ЧП распространил Telegram-канал Warjournal.

Resulayn batısındaki Tel Halef'te bombalı araçlı terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bilgisi var.



Tel Khalaf, west of Resulayn was hit by a car bomb terrorist attack. Preliminary estimates of many civilians lost their lifes the attack. pic.twitter.com/MzQVV0WLfm