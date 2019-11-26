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Курдские боевики могут стоять за новым терактом в городе Телль-Халаф на севере Сирии

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Курдские боевики могут стоять за новым терактом в городе Телль-Халаф на севере Сирии

Дамаск, 26 ноября. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на одной из площадей города Телль-Халаф на севере Сирии.

Телль-Халаф расположен в нескольких километрах северо-западнее от города Рас-аль-Айн, который был одним из первых освобожден от курдских боевиков в ходе операции «Источник мира». Точных данных о погибших и пострадавших на данный момент нет. Информация и видео с места ЧП распространил Telegram-канал Warjournal.

Очевидно, что подрыв автомобиля - дело рук курдских боевиков, ранее устроивших несколько атак в городах Камышлы, Телль-Абъяд, Аль-Баб. Сегодня взрыв прогремел и в городе Африн. 

В Камышлы теракт был тройным. Жертвами стали не менее семи человек, десятки получили ранения. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин тогда не исключил, что курды устраивают теракты, чтобы спровоцировать Турцию на продолжение операции «Источник мира». Это выгодно и самим боевикам, и США с той точки зрения, что когда обстановка в регионе нестабильна, им проще воровать сирийскую нефть.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирийской Арабской Республики. В военном ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

Также в министерстве обратили особое внимание на то, что российская сторона выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.

Главы двух государств после длительных переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у границы Турции и САР и содействуют отводу курдских бандитских формирований с указанных земель.

Курдских террористов подозревают в организации взрыва в сирийском Африне

 

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