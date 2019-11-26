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Неизвестный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Вашингтона

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Неизвестный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Вашингтона

Вашингтон, 26 ноября. Власти США перекрыли территорию вокруг Белого дома из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном. Об этом сообщает NBC News.

«Воздушное пространство нарушено в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщают сотрудники правоохранительных органов», — пишет телеканал в Twitter.

Сообщается, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) поручило самолетам «отреагировать на сигнал тревоги в Вашингтоне». Идет ли речь о воздушном судне или беспилотнике — не уточняется.

Отметим, что это уже вторая тревога, объявленная возле администрации президента США за последние две недели. 21 ноября Секретная служба перекрыла несколько улиц возле Белого дома из-за подозрительного автомобиля. Перекрытыми оказались часть Пенсильвании-авеню, соединяющая Белый дом и Капитолий. На место были вызваны саперы и специалисты Секретной службы.

А в марте прошлого года Белый дом и вовсе был эвакуирован из-за стрельбы рядом со зданием. Позже выяснилось, что причиной переполоха стал мужчина, который ранил себя из огнестрельного оружия. Пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь.

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