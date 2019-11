Неизвестный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Вашингтона

Вашингтон, 26 ноября. Власти США перекрыли территорию вокруг Белого дома из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном. Об этом сообщает NBC News.

DEVELOPING: Airspace violation reported in Washington, DC, and fighter jets have been scrambled, law enforcement officials tells @NBCNews.



White House on lockdown. https://t.co/npp9EafLSO