Жириновский предложил альтернативу «загоняющим в запой» новогодним каникулам

Депутат от фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался в пользу модернизации системы новогодних праздников, в частности, поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и сократить новогодние каникулы. Однако данная тема не нова и уже давно в рядах либерально-демократической партии. Федеральное агентство новостей взяло комментарий у ее лидера Владимира Жириновского.

«На мой взгляд, не столь важно, когда именно мы начинаем праздновать. Но если граждане хотят себе выходные с 31 декабря — пусть так будет, — сказал председатель ЛДПР. — А не хотят — оставим с 1 января».

По его словам, намного важнее конкретных дат продолжительность каникул.

«Сейчас мы гуляем по 8-10 дней. Большинству людей нечем заняться в это время. Дачи у большинства летние. Отдых на море в Новый год слишком дорог, только некоторые могут поехать. Накопившимися делами тоже не займешься, поскольку госучреждения не работают. Мы фактически загоняем людей в запой на 10 дней. И в новогодние каникулы многократно возрастает смертность: от сердечных приступов, от хронических болезней, от бытового криминала. Мы тысячи жизней теряем из-за этого!» — сетует Жириновский.

Вспомнил лидер ЛДПР и об экономическом вреде, который влекут за собой столь длинные праздники. Жириновский считает, что в плане производства страна теряет целый месяц: с середины декабря все уже думают только о каникулах, а после 10 января неделю приходят в себя.

«ЛДПР уже много лет предлагает: давайте сократим каникулы до одного-двух дней. Например, 31 декабря — 1 января. Или 1-2 января. А остальные дни добавим к отпуску. Пусть граждане сами решат, когда им эти семь лишних дней отгулять. Кто-то к майским [выходным] добавит, кто-то осенью возьмет, а кто привык в январе отдыхать — пожалуйста, пусть будут те же каникулы с 1-го по 8-е», — предложил решение Жириновский.

Самое главное, подытожил лидер ЛДПР — это прекратить практику всеобщего «отключения» страны до середины января. По его мнению, правильная реформа новогодних праздников спасет множество жизней и позволит гражданам самостоятельно выбрать себе время для отдыха — кому как удобнее.