«Газпром» по указанию Путина направил Украине официальное предложение по транзиту

Москва, 26 ноября. Российская компания «Газпром» по указанию президента РФ Владимира Путина направила Украине официальное предложение по транзиту газа. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его заявление было опубликовано на сайте Кремля.

«По указанию президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину», — сказал Алексей Миллер.

Он обратил внимание, что сейчас Киев переходит на европейское законодательство, и в этом процессе наблюдается ряд проблем. Например, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен пройти сертификацию. Однако сертификацию компания до сих пор не прошла. Кроме того, подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки, заявил Миллер.

«Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее», — резюмировал глава «Газпрома».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что тема российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики стала ключевой в прошедшем накануне разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщала пресс-служба Кремля, телефонная беседа президентов состоялась по инициативе украинской стороны.

25 ноября стало известно, что Киев допускает возможность подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины сроком на один год.

Напомним, действующие контракты Москвы и Киева по транзиту и поставкам газа истекают в конце 2019 года. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. На прошедшей 27 октября встрече делегация России предложила пакетный вариант решения газовых проблем.