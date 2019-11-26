Онищенко объяснил, как Россия сможет обойти допинг-ловушку WADA

Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствует позицию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA), которое рекомендовало разрешить чистым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. На сайте МОК подчеркивается, что WADA не указало на какие-либо нарушения со стороны Олимпийского комитета России (ОКР) и его членов. Президент ОКР Станислав Поздняков пока не комментирует заявление МОК.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи со скандальными рекомендациями комитета WADA отстранить Россию от всех международных соревнований.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук профессор Геннадий Онищенко считает, что на Россию в очередной раз идет массированная атака, но в данной ситуации в первую очередь нужно разбираться с допинговыми проблемами у себя дома.

«На нас давно идет массированная атака, это тянется еще с Олимпиады в Сочи, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта атака не вызывает удивления, особенно, если вспомнить огромную значимость спорта, в том числе как как фактора политики. Тем не менее, возможно, нам стоит поискать проблему внутри страны и спросить с наших руководителей от спорта, которые клятвенно обещали, что все допинговые недоразумения будут разрешены».

Возможно, кто-то из наших спортивных чиновников просто не справляется с поставленными перед ними задачами, считает Онищенко.

«Мы не должны забывать, что спорт высоких достижений — это сфера, где человек действует на пределе своих возможностей, — отмечает парламентарий. — Тут нужен особый подход, касающийся в том числе рациона питания и других способов поддержания формы спортсмена. Обычными методами поддержания физической, духовной и психической формы тут не отделаешься».

Онищенко отметил, что те или иные препараты в спорте высоких достижений используются всеми странами, но на Россию в этом вопросе оказывают самое большое давление. Это своего рода допинг-ловушка, которую можно обойти только новейшими научными разработками.

«Чаще всего допинг используют страны, которые больше всего выливают на нас негатива, — напомнил собеседник ФАН. — В то же время на Западе спортсмены активно используют опережающие по своей новизне препараты, которые просто еще не успели попасть в запрещенные».

В связи с этим нам нужно больше опираться на науку, создавать свои фармакологические шедевры, считает депутат ГД.

«Неоднократно говорил и снова повторю: для людей, отдавших жизнь спорту высших достижений, спортивная карьера — это смысл их жизни. Спортсмены не должны страдать от подобных ситуаций. Нам пора как следует разобраться в этой проблеме внутри страны, но не в телешоу, а на серьезном, профессиональном уровне. Еще раз повторю: безгрешных тут нет. Но к нам, как мы знаем, предъявляют более жесткие требования, чем к другим. И причина этого понятна. Но мы должны быть в состоянии отбить все атаки. А раз по каким-то причинам не получается отбить очередную атаку, значит, надо строже спрашивать с нашего спортивного руководства», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил на четыре года лишить Россию всех международных соревнований. Предложение будет рассматриваться на исполкоме WADA, который состоится 9 декабря в Париже. Скандал разразился из-за того, что ключевой комитет WADA выступил с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Если рекомендации комитета WADA будут приняты, Россия может быть отстранена от ближайших олимпийских и паралимпийских игр, а также от всех крупных международных соревнований, включая чемпионаты по футболу. До крупных соревнований предлагается допускать только чистых спортсменов из РФ, которым позволят выступать под нейтральным флагом. Рекомендован полный заперт флага и гимна России на всех международных соревнованиях.

Также Россия на четыре года будет лишена права принимать у себя крупные соревнования и претендовать на проведение летней Олимпиады в 2032 году. Меры предусмотрены и в отношении российских спортивных функционеров, а также Российского антидопингового агентства (РУСАДА).