В Госдуме предложили отменить замену паспорта в 20 и 45 лет

В России на смену бумажному паспорту может появиться пластиковое удостоверение личности. Депутатом от фракции ЛДПР Сергеем Ивановым в Государственную думу был внесен законопроект о едином перечне документов, удостоверяющих личность гражданина РФ. Проект закона предусматривает введение на территории страны пластиковой карты, являющейся удостоверением личности. На нее можно будет записывать данные в электронном формате. В интервью Федеральному агентству новостей Сергей Иванов рассказал об особенностях предполагаемого пластикового удостоверения личности.

По словам парламентария, появление такого удостоверения не отменит обычный паспорт. Они будут существовать одновременно.

«Удостоверение личности будет основным документом, который мы будем носить с собой постоянно, — пояснил депутат. — Оно по размеру будет, скорее всего, как банковская карточка и не будет занимать много места у вас в кармане».

На электронном носителе, вмонтированном в карту, будут находиться все необходимые данные, которые пригодятся в повседневной жизни, отметил Иванов. В паспорте же могут быть проставлены штампы о регистрации брака, о регистрации по месту жительства, о военнообязанности.

«Со временем, когда электронная база данных будет развита по всей стране и ее можно будет использовать в любой деревне, необходимость в бумажном паспорте, может быть, отпадет», — предполагает собеседник ФАН.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену обязательной замены паспорта по достижении определенного возраста.

«Паспорт будет действовать постоянно, чтобы мы знали его реквизиты и не меняли по достижении 20 и 45 лет. Туда будут вклеиваться фотографии, соответствующие возрасту», — объяснил депутат.

Срок действия пластикового удостоверения личности будет составлять десять лет. Дело в том, что за это время внешность человека сильно меняется, указал депутат.

Удостоверение личности будет вводиться в действие тогда, когда правительством РФ будет проведен весь комплекс мероприятий по разработке внешнего вида, порядке выдачи и замены удостоверения личности. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность для каждого гражданина указать свою национальность в паспорте.