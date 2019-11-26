Матвиенко одобрила идею освободить малоимущих от НДФЛ

Москва, 26 ноября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила идею освободить малоимущие семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Матвиенко подчеркнула, что она обращала внимание на дискуссии в СМИ и в правительстве о возможности освобождения малоимущих россиян от НДФЛ.

«Я бы это поддержала, — заявила спикер Совфеда в эфире телеканала «Россия-24». — Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока».

Председатель верхней палаты парламента отметила, что в последние годы доходы россиян «либо падали, либо, если росли, то незначительно». Матвиенко констатировала, что в бюджет на следующий год и на плановых период (2021 и 2022 годы) заложены меры, которые должны способствовать росту доходов жителей страны.

«Надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами», — призвала Матвиенко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос освобождения малоимущих от НДФЛ является очень чувствительным, поэтому его необходимо проработать.