МАК назвал причину катастрофы Boeing-737 под Ростовом-на-Дону

Москва, 26 ноября. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что причиной крушения Boeing-737 под Ростовом-на-Дону стала ошибка пилотов. Катастрофа произошла в марте 2016 года, жертвами трагедии стали 62 человека.

В МАК отметили, что катастрофа произошла при заходе Boeing-737-8KN A6-FDN на второй круг. Командир экипажа впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. В комитете считают, что этому могла способствовать недостаточная подготовка командира экипажа, усталость и турбулентность.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС (командиром воздушного судна ― Прим. ред.) ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», — говорится в заключении МАК.

Катастрофа Boeing 737-800 компании Flydubai произошла в ночь на 19 марта 2016 года. Летевший из Дубая в Ростов-на-Дону самолет неожиданно потерял высоту и упал рядом со взлетно-посадочной полосой. Возле ростовского аэропорта установлен памятник «Прерванный полет» в виде гранитного голубя, который символизирует души погибших людей.