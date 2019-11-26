Герасимов и глава военного комитета НАТО обсудили обстановку в кризисных регионах

Москва, 26 ноября. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обстановку в кризисных регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что встреча Герасимова и Пича состоялась в Баку. Одной из тем беседы стали меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах», — цитирует сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Отмечается, что это первая встреча Валерия Герасимова и Стюарта Пича. Пич возглавил военный комитет НАТО в июне 2019 года. До встречи в Баку начальник Генштаба ВС России и глава военного комитета НАТО проводили телефонные переговоры.

В октябре Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. В Минобороны РФ отмечали, что стороны обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», однако о чем именно шла речь, не уточнили.