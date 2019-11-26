В Крыму высоко оценили возобновление морских перевозок с Сирией

Симферополь, 26 ноября. Возобновление морских перевозок между Крымом и Сирией нужно и важно, считает известный в республике политик, бывший депутат Госсовета республики Крым Лентун Безазиев.

«Я считаю, что обязательно нужно этим вопросом заняться. Каждый вложенный рубль завтра даст десять. Такие проекты очень нужны», — подчеркнул он.

Безазиев напомнил, что до начала войны в Сирии и госпереворота на Украине в 2014 году, Крым поставлял Дамаску зерно и руководство САР было очень довольно качеством этой пшеницы.

«Думаю, что теперь можно возобновить такие поставки. Нужно обязательно заниматься этим вопросом, расширять торговлю, — считает он.

По мнению политика, Крым может, как и раньше, поставлять в Сирию и продукцию легкой промышленности, товары народного потребления. Помимо этого Безазиев считает, что полуострову нужно восстанавливать торговлю с Турцией.

«Если торговать напрямую, то цены будут весьма привлекательными для наших партнеров. Мало ли, что Запад вводит санкции, нам нужно продолжать жить и работать», — подчеркнул собеседник издания Nation News.

В перспективе он не исключил, что можно будет задуматься и паромном сообщении с Турцией: «Разговоры, во всяком случае, такие идут».

В настоящее время санкции Запада против Сирии почти любое сотрудничество европейских компаний с Дамаском. Все финансовые операции полностью блокируются. Против Крыма ЕС тоже ввел санкции. Причиной стало решение крымчан воссоединиться с РФ после Майдана.

В черный список попали в том числе компании, политики и бизнесмены, которые посещали республику, а также те, кто ведет бизнес на территории полуострова. При этом иностранные делегации продолжают посещать Крым. Начиная с 2015 года посмотреть на жизнь в Крыму приехали 500 народных дипломатов из Евросоюза и США.

Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что в республике планируют создать судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма.

«Никто не хочет создавать убыточное предприятие, поэтому нужно отработать все, что связано с грузопотоком в Сирию и обратно, произвести необходимые бизнес-расчеты», — пояснил он.

Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве сирийская и крымская стороны подписали в апреле этого года, а в конце августа было заключено соглашение об организации грузового сообщения. Все вопросы, связанные с морскими перевозками, власти Крыма будут обсуждать с коллегами из сирийского Минтранса в начале 2020 года во время визита делегации САР на полуостров.