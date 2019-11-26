Россия защищает Сирию от провокаций «Белых касок»

Боевики, которые планируют устроить провокации в сирийском Идлибе, работают старыми методами, т. к. ничего больше придумать не могут, уверен руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлейгуром Тор Тордарсоном прокомментировал сообщения о подготовке боевиками провокации в Сирии.

«Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается и именно то, что мы ее придаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались», — сказал российский министр.

Как отметил Лавров, в России знают, что в их подготовке «непосредственно участвуют провокаторы из «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США».

«Ситуация, которая складывалась с участием «Белых касок» в множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, они более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия», — заявил глава российского МИД.

Как отмечает Владимир Фитин, данные провокации боевиков абсолютно постановочны, что, в свою очередь, доказывалось уже не один раз. Однако боевики продолжают это делать, говорит он.

«Эти провокации уже разоблачались неоднократно, а именно в Хан-Шейхуне, Думе под Дамаском и даже сейчас, что они пытаются сделать в Идлибе. Они старыми методами продолжают готовить какие-то провокации, т. к. ничего нового придумать не могут. Поэтому боевики прибегают к тому же самому сценарию», — заявил Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Будет эта провокация или нет, сейчас сложно сказать, утверждает эксперт. Представители организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), как известно, уже заявили, что при рассмотрении и анализе ситуации в Думе были осуществлены подтасовки в докладе о якобы применении химоружия Сирийской арабской армией.

«Поэтому в очередной раз боевики могут попробовать что-то сделать. Но также они могут внять предостережениям российской стороны. При этом Россия уже неоднократно заявляла, каким образом ведется подготовка к провокациям, какие химические элементы подвозятся, кто будет участвовать», — рассказал собеседник ФАН.

Тем не менее Россия уберегает Сирию от подобных действий радикалов, как и все время до этого, поясняет Фитин.

«Если бы не было России, то уже не было бы нынешнего сирийского правительства», — сказал эксперт.

По словам собеседника ФАН, за боевиками и их действиями в Сирии стоят так называемые представители «Белых касок», которые финансируются Западом.

«Их организаторы — спецслужбы Великобритании. Поэтому известно, что кто оплачивает, тот и заказывает музыку», — добавил Фитин.

Ранее редакция ФАН уже рассказывала, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1, деятельность запрещена в России) и псевдоволонтеры из организации «Белые каски» совместно готовят очередную химическую провокацию в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что в рамках подготовки джихадисты вместе с группой неизвестных людей привезли на трех грузовиках большое количество отравляющих веществ в город Сармада на севере Идлиба. Местные жители рассказали, что это было еще в начале текущего месяца.

По некоторым данным, в одной из машин были замечены фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов, отмеченных советской и российской маркировкой, а также профессиональное оборудование для видеосъемки. К участию в постановочных фильмах «Белых касок» в настоящее время активно привлекаются гражданские лица, которым будет отведена роль «пострадавших» с химическим отравлением и ожогами в результате якобы бомбардировок ВКС РФ и обстрелов Сирийской арабской армии (САА).

В свою очередь президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич уверен, что время для нового «химического спектакля» в САР выбрано не просто так. В интервью ФАН он заметил, что обстановка в Сирийской Арабской Республике в целом заметно улучшилась в последнее время и стала комфортнее для жителей и законного руководства, очередная же провокация призвана вновь разрушить начавший формироваться порядок.

1 Организация запрещена на территории РФ.