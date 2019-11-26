Террорист Сенцов «взорвал» Европарламент «ядерной бомбой» Ходорковского

Выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге, украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, заявил, что Украине должно быть возвращено ядерное оружие, так как страна потеряла Крым.

Европарламент принял решение вручить Сенцову премию Сахарова. Отвечая на вопросы европарламентариев о Минских соглашениях и ситуации на Украине в ходе дискуссий на заседании трех комитетов ЕП, режиссер признался, что вообще не понимает, что это такое, и предложил «вернуться к началу».

По мнению Сенцова, суть проблемы кроется в Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, получив при этом от России, Великобритании и Соединенных Штатов гарантии территориальной целостности и политической независимости.

«Раз у нас забрали Крым, нужно вернуть нашу бомбу (ядерное оружие. — Прим. ред.), но это обсуждать не хотят — обсуждают «формулу Штайнмайера». Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула. — Прим. ред.) не имеет к ситуации никакого отношения», — убежден будущий обладатель премии Сахарова.

Куй железо, пока горячо!

Стоит отметить, что это уже не первый визит Олега Сенцова в Европу после освобождения в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Украинского режиссера любезно пригласили на конференцию «Открытой России» в Берлине (организация признана нежелательной в России. — Прим. ФАН), организованную беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. Известный немецкий режиссер Вим Вендерс после личной встречи с Сенцовым воодушевленно заявил, что его освобождения «ждали много лет» и теперь его «будут обнимать каждые пять минут, чтобы осознать, что он действительно здесь».

Сам Сенцов в ходе этого визита заявил, что чувствует «моральный долг» перед теми, кто до сих пор остается в заключении в России, Крыму и Донбассе. Чтобы помочь своим «братьям по несчастью», режиссер решил создать фонд своего имени, который будет заниматься «достаточно широким спектром общественной, правозащитной и культурной работы». По словам Сенцова, время, когда он «везде катается, всем интересен», продлится недолго, и поэтому необходимо действовать быстро и «более профессионально».

Ходорковский — щедрая душа

Очевидно, что на создание такой организации необходимо соответствующее финансирование, которое, по всей видимости, может предоставить Сенцову Михаил Ходорковский. Ранее «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ФАН) совместно с главой «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным запустила проект финансовой поддержки политзаключенных в России, в рамках которого единовременные выплаты в качестве денежной помощи получили более 20 человек.

В этом списке оказался и Олег Сенцов. Но это не удивительно, ведь в состав экспертного совета проекта, определяющего получателей щедрой материальной помощи от Ходорковского, вошел адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Однако не стоит забывать, что Сенцов получил тюремное наказание за попытку совершения террористического акта в Крыму. Поэтому род деятельности организации, которую планирует создать режиссер при очевидной поддержке главного «кукловода протестов» в России, вызывает определенные опасения.

Часть команды, часть корабля

Помимо Ходорковского и Навального, определенный «потенциал» в Сенцове видят и другие представители либеральной оппозиции, пытающиеся рассказать всему миру об «ужасах и зверствах», якобы творящихся в России. В начале ноября этого года украинского журналиста пригласили на форум «Свободной России» в Вильнюсе. Участники этого мероприятия, большая часть которых живет за границей, решили собраться и обсудить «тяжелую жизнь» псевдоактивистов и борцов за свободу в РФ.

В частности, среди посетивших мероприятие оказались руководитель карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, осужденный за развращение своей восьмилетней приемной дочери, а также глава ликвидированного фонда «За права человека» Лев Пономарев. Ранее он горячо выступал в защиту либертарианца Михаила Светова, который, как полагают следователи, проявляет интерес к несовершеннолетним девушкам.

Кроме того, на форум приехал бывший соратник Навального Никита Кулаченков, бежавший из России после возбужденного против него уголовного дела о краже картины «Плохой хороший человек». Засветился в Вильнюсе и медиамагнат Евгений Киселев, известный своей антироссийской и проукраинской позицией и поддержавший военную операцию ВСУ в Донбассе после государственного переворота на Украине.

Нет ничего удивительного, что и Сенцову после попытки совершения теракта в Крыму нашлось «место под солнцем». Как пишет сетевое издание «Политика сегодня», для «Свободной России» он «бывший узник совести и режиссер, пусть даже фильм его мало кто досмотрел и оценил». Таким образом, согласившись участвовать в этом форуме, Олег Сенцов фактически стал частью команды сомнительных правозащитников, преступников и педофилов.