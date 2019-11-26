Сын Ротару ответил на обвинения в спонсировании ВСУ его матерью

Киев, 26 ноября. Заявления, что певица София Ротару перечисляла деньги для украинских военных в Донбассе, «ничего не стоят». Об этом заявил сын артистки, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.

Он отметил, что информационный фон, нарастающий вокруг планов его матери выступить в России, является «заказной историей», поскольку «все обвинительные формулировки — лживые абсолютно». Также он ответил на прозвучавшие в прессе обвинения, что его мать спонсировала так называемую антитеррористическую операцию ВСУ в Донбассе.

«Один вопрос — покажите мне какой-либо документ. То, что говорили, вы знаете, это все ничего не стоит. Мне позвонили и сказали, что вроде Ангелина Вовк написала, что мы спонсируем войну между Россией и Украиной. Для меня это вообще что-то новое», — заявил Евдокименко в интервью KP.Ru.

Он добавил, что вообще не намерен никого «трогать и пиарить».

«Мы хотим мира всем. А все, кого зависть душит или еще что-то, пусть они живут с Богом, с собой, и — каждому свое», — сказал сын Софии Ротару.

Ранее стало известно, что в декабре 2019 года София Ротару планирует выступить на сцене фестиваля «Легенды Ретро FM». Новость о возможном возвращении Ротару на российскую сцену вызвала общественный резонанс, отмечает «Царьград». Певице припомнили интервью ее сестры Лидии Хлябич: в 2015 году она в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявила, что София Ротару якобы спонсировала так называемую АТО в Донбассе. Кроме того, по ее словам, певица поддерживала ВСУ не только автомобилями и топливом, но и вареньем. Сама Хлябич в 2019 году заявила, что ни о чем подобном она никогда не говорила. Концертный директор певицы Сергей Лавров назвал «заказом» компрометирующие артистку публикации в СМИ, передает НСН.

Напомним, в декабре 2018 года Ротару отказалась выступать в России в связи с введением военного положения на Украине. Позднее певица заявила, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать своих соотечественников».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не захотели подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Отношения Киева и Москвы значительно осложнились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины стали безосновательно обвинять РФ в якобы «агрессии» и «вмешательстве» во внутренние дела страны. В ответ Москва не раз указывала, что не является стороной гражданской войны на юго-востоке Украины и желает соседнему государству скорейшего преодоления кризиса.