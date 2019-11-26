Путин посетит петербургский клуб дзюдо, возглавляемый сыном его тренера

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит петербургский спортивный клуб дзюдо «Турбостроитель», сообщает пресс-служба Кремля. Визит главы государства приурочен к 50-летию секции самбо, которую возглавлял тренер Путина Анатолий Рахлин. В настоящее время клубом управляет его сын Михаил Рахлин.

«По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, Владимир Путин посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами», — говорится в сообщении.

Отметим, что за 50 лет тренерской работы Анатолий Рахлин подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников было много известных людей. Речь, в частности, идет о Владимире Путине, бизнесменах Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также о победительнице чемпионата России по дзюдо Екатерине Буравцевой.

В мае 2013 года Путин вручил своему тренеру орден Почета, а также подарил ему президентские часы с серийным номером 75. В августе того же года Рахлин скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Путин, который тренировался у Рахлина 10 лет, глубоко уважал тренера, считая, что тот сыграл важную роль в его жизни. Российский лидер признался, что для него дзюдо — не просто спорт, а особое мировоззрение, которое воспитывает в человеке силу воли, выдержку, учит с уважением относиться к окружающим, держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций. Сам Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо, а также чемпионом Ленинграда по дзюдо.