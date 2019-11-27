Сирия итоги за сутки на 27 ноября 06.00: Эрдоган объявил бессрочную операцию против курдских террористов, взрыв в Телль-Халафе

Сирия, 27 ноября. Эрдоган объявил операцию на севере Сирии бессрочной и заявил, что возьмет денег у НАТО на переселение беженцев, десятки пострадавших при взрыве в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков в долине Аль-Габ, наносили удары по террористам в Латакии и Идлибе.

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов в Идлибе.

Власти Турции: объявили о бессрочном характере операции «Источник мира» и планах привлечь страны НАТО к финансированию переселения беженцев в зону безопасности в Сирии.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам в районе Рас аль-Айна и Абу-Расина, обвинили курдских террористов в организации теракта в Телль-Халафе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовили совместно с «Белыми касками» новую химическую провокацию в Идлибе, противостояли правительственным силам в Идлибе и Латакии.

Курдские вооруженные формирования: атаковали турецкие силы в районе Рас аль-Айна и Абу-Расина.

Международная коалиция: предположительно нанесла удары по нефтепромыслам на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Сирийская авиация нанесла многочисленные удары по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» на севере провинции Латакия, сообщил источник в Twitter (@ufuk_sy). САА продолжает штурмовать позиции террористов в районе поселка Кабана.

Провинция Алеппо

Неопознанные боевые самолеты нанесли несколько ударов на севере сирийской провинции Алеппо. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, удары были отмечены в районе города Аль-Баб, а также населенных пунктов Аль-Амирия, Аль-Бурж, Ар-Раи и Тишрин.

Изначально предполагалось, что авиаудары были нанесены международной коалицией во главе с США по укрытиям «спящих ячеек» ИГИЛ1 в регионе, однако различные источники в Twitter (такие как @moetaz89) сообщили, что авиаудары пришлись по нефтепромыслам, расположенным между городами Аль-Баб и Джераблус. Представитель протурецких сил подполковник Юсуф Хаммуд заявил, что удары были нанесены по резервуарам нефти в районе Тишрина, сообщает источник (@huseyinbozan).

Кроме того, мощный взрыв прогремел в городе Африн, который находится под контролем турецкой армии и протурецких сирийских вооруженных формирований. Телеканал Halab Today сообщает, что взорвалось заминированное такси, припаркованное на улице Ас-Сиясса. Предварительно известно о пяти пострадавших.

Ряд источников предполагает, что взрыв мог быть организован курдскими террористами, связанными с РПК. Ранее курдские боевики были выбиты из Африна и начали подпольную кампанию терактов и нападений в городе.

Провинция Идлиб

Террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» вместе с сотрудниками псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят новую провокацию с «химоружием», заявило Минобороны РФ.

Как стало известно, конвой из трех грузовиков с химическими веществами и фото- и видеооборудованием был замечен в районе города Сармада в Идлибе. Террористы намерены использовать местных жителей для съемок «последствий применения химоружия» для провокации против Дамаска и РФ. Работу над созданием химпровокации возглавляет террорист «Ан-Нусры», известный как Абу Малик.

Между тем ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Кафр-Набаль в провинции Идлиб. Об этом сообщил источник в Twitter (@ufuk_sy). Другие источники (@jisrtv) сообщают также об ударах по позициям террористов в районе города Маарет-Хурма и деревни Шейх-Мустафа. ВВС Сирии в то же время атаковали боевиков в районе города Аблин.

Параллельно САА нанесла мощные удары по террористам в Идлибе. Под обстрелом артиллерии оказались боевики близ городов Кафр-Саджна, Ат-Тах, Маар-Зита и Маарет-Хурма, сообщает источник в Twitter (@MMCSYR).

Провинция Ракка

Операция ВС Турции «Источник мира», которая проходит на территории сирийских провинций Ракка и Хасака, не ограничена определенными временными рамками и будет продолжаться столько, сколько будет необходимо для достижения целей Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявлении Эрдогана сообщает телеканал Halab Today.

В правительстве Турции подчеркнули, что создание зоны безопасности на севере Сирии Анкара считает единственным способом покончить с гуманитарным кризисом, и Турция намерена следовать этим курсом вне зависимости от позиции партнеров на Западе.

Эрдоган отметил, что Анкара намерена поднять тему возвращения сирийских беженцев на предстоящем на следующей неделе саммите Североатлантического альянса, сообщает турецкое издание Hurriyet. Эрдоган заявил, что заручился в этом вопросе поддержкой президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и эмира Катара Тамима ат-Тани.

Перемещение одного миллиона сирийских беженцев (из 3,5 млн, находящихся на территории Турции) будет стоить не менее 27 млрд долларов, отмечает турецкий аналитический источник (@SETADC). Эту сумму можно собрать только с помощью международных доноров — и Эрдоган рассчитывает привлечь деньги стран НАТО для стабилизации ситуации в северной Сирии.

Напомним, в зону безопасности, созданную в рамках военной операции «Источник мира», планируется переместить более миллиона сирийских беженцев. Эрдоган рассчитывает, что этот план позволит пресечь террористическую активность курдских вооруженных группировок в северной Сирии, и ослабить террористов «Рабочей партии Курдистана» в Турции.

Провинция Хама

САА нанесла удар по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в западной части провинции Хама. Как сообщает новостной источник (@baladinetwork), удар был нанесен в районе города Кастун. Кроме того, как сообщает тот же источник, правительственные войска использовали ПТУР против террористов в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Ожесточенные столкновения между протурецкими формированиями и курдскими боевиками шли в районе города Рас аль-Айн. Источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщил о наиболее ожесточенных столкновениях между террористами РПК и протурецкими силами в районе населенных пунктов Умм аль-Кейф и Рейхания в Хасаке. Step News сообщает также о столкновениях в районе деревни Телль-Вард в районе Абу-Расина.

Десятки мирных жителей и бойцов протурецких формирований погибли и получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в деревне Телль-Халаф. Агентство Step News сообщило о не менее чем 16 погибших и более 30 раненых в результате теракта.

В организации теракта подозревают курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана» — об этом заявил официальный канал турецкого оборонного ведомства в Twitter (@tcsavunma).

1 Организация запрещена на территории РФ.