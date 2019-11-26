Глава МИД Норвегии ответила на заявление Макрона о «коме» НАТО

Берлин, 26 ноября. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что в НАТО есть проблемы, но она не видит признаков «комы» альянса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе НАТО. По его словам, альянс находится «в состоянии комы». Заявление французского президента вызвало волну критики со стороны союзников.

Серейде ответила на заявление Макрона, подчеркнув, что в настоящий момент ситуация в Европе куда более сложная, чем была ранее. Глава МИД Норвегии добавила, что НАТО стоит перед широким спектром вызовов ― от кибербезопасности, развития оружия на основе искусственного интеллекта до традиционных вызовов.

По словам норвежского дипломата, лидерство США в Европе жизненно важно во всех сферах, вовлеченность Вашингтона остается высокой. Серейде уверена, что европейская безопасность, остается неразрывно связана с состоянием НАТО, пишут «Известия».

«Слухи о неизбежном крахе НАТО весьма популярны сегодня. Да, в НАТО есть проблемы, но я вернулась с форума НАТО, который состоялся на прошедшей неделе, и признаков того, что альянс в состоянии комы, нет», ― заявила глава МИД Норвегии, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

Серейде призвала страны НАТО работать над увеличением взносов в оборону до 2% от ВВП. Глава МИД Норвегии напомнила, что за время своего существования НАТО не раз сталкивалась с разногласиями в своих рядах, но прежде их удавалось решить.

Однако Макрон не единственный, кто заявил о кризисе НАТО. Член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин считает, что альянс переживает экзистенциальный кризис, на 70-м году существования альянс является лишь «тенью самого себя».