В Госдуме заявили, что позиция Украины не помешает запуску «Северного потока — 2»

Киев, 26 ноября. Американские санкции, на которые рассчитывает украинская сторона, не помешают запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он сказал, что позиция Украины «в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения».

«Северный поток — 2» — это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны стоит наложить санкции?» — поинтересовался Белик.

Напомним, Украина надеется на возможные санкции США по ситуации с российским газопроводом «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.

Она на полях форума по внешней политике в Берлине подчеркнула, что Киев рассчитывает на то, что «санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока — 2». По словам Зеркаль, это важно «особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе».

Ранее глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш заявил, что американский конгресс планирует включить рестрикции против российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на будущий год. Он подчеркнул, что санкции против фирм, которые принимают участие в возведении трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая его протяженность составит 1220 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на прошлой неделе сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года.