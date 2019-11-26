Путин раскрыл детали разговора с Зеленским

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским взаимоотношения Москвы и Киева в сфере энергетики в ходе телефонного разговора в понедельник.

Путин сообщил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, что тема российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики стала ключевой в прошедшем накануне разговоре с Зеленским. Об этом говорится в стенограмме на сайте Кремля.

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — отметил президент РФ на встрече с Миллером и Новаком.

Напомним, контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения срока контракта. На последних трехсторонних консультациях Москва предложила пакетное решение вопроса о судебных исках и поставках газа. Однако Киев пока не ответил на предложение. При этом дата следующей консультации пока не назначена.

Как сообщает пресс-служба российского президента, Путин и Зеленский договорились продолжать контакты на различных уровнях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва сейчас сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате».