Киев назвал санкции США против «Северного потока — 2» инструментом в переговорах с РФ

Берлин, 26 ноября. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен использовать возможные санкции США против «Северного потока — 2» в качестве инструмента давления на Москву в переговорах по транзиту газа.

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока» особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа... Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах», — пояснила Зеркаль.

Ранее стало известно, что сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об «энергетической безопасности Европы», который предусматривает введение новых санкций против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Документ дает возможность американскому президенту вводить санкции против физических лиц и компаний, которые оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не угрожает Европе зависимостью поставок газа из России. По ее словам, в ближайшие годы потребность Германии в российском газе будет возрастать.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».