ПНС Ливии использует детей в качестве солдат в вооруженных столкновениях – погиб мальчик

Ливийское издание «Libya Review» в своем аккаунте в Twitter сообщило о гибели 15-летнего мальчика по имени Кадри в бою, сражавшегося на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«15-летний «Кадри» был убит вчера, сражаясь вместе с боевиками ПНС», — пишут журналисты.

15 year old “Qadri” was killed yesterday fighting alongside a GNA militia.#Libya pic.twitter.com/8MOeYmAhTX — LibyaReview (@LibyaReview) November 26, 2019

«Применение детей как солдат — это один из традиционных инструментов действий со стороны террористов. Так называемое Правительство национального согласия снова подтверждает террористический характер своей деятельности тем, что используют в своих целях несовершеннолетних. Использовать детей в войне — это вопиющая безнравственность, и подобные факты должны осуждаться международным сообществом. Это насилие над детьми и их тонкой психикой — фактически это преступление! В международном гуманитарном праве есть конвенция, которая запрещает использовать детей в боевых действиях. Я уже неоднократно говорил об этом, и повторю снова – ПНС необходимо признать террористической организацией на международном уровне, потому что только террористы могут прятаться за детскими спинами», — комментирует Федеральному агентству новостей (ФАН) доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Для защиты детей в вооруженных конфликтах существует ряд нормативно-правовых актов, среди которых: Всеобщая декларация прав человека, в которой имеется статья, посвященная детям, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участи детей в вооруженных конфликтах 2000 года и другие.

Совбез ООН занимается этой проблемой с 1999 года, но за последние десять лет из-за вооруженных столкновений погибло более двух миллионов детей, еще шесть остались без крова, 12 миллионов детей получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, как минимум 300 тысяч детей принимают участие в более чем 30 конфликтах в разных точках Земли в качестве солдат.

Использование детей в военных действиях наказуемо — так в марте 2012 года Международный уголовный суд признал гражданина Демократической Республики Конго Томаса Лубангу Дьило, лидера «Союза конголезских патриотов», участника итурийского конфликта, виновным в вербовке детей для участия в боевых действиях.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — структура, сформированная коллективным Западом после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского правительства являются членами или связаны с такими международными террористическими группировками как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

В частности, «министр внутренних дел» ПНС террорист Фатхи Башага контролирует два бандитских альянса, состоящих из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Боевики Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ1. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

Пост главы «МВД» Фатхи Башага получил с помощью радикальных исламистов из Мисураты, которые надавили на премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа, заставив того подписать указ о назначении.

Несмотря на апелляцию к «международному признанию», на деле террористическое ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.